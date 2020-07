Economia



Scuole a settembre: 500 mila euro per interventi sugli edifici delle superiori

giovedì, 23 luglio 2020, 18:07

di francesca vatteroni

La provincia di Massa-Carrara con il presidente Gianni Lorenzetti hanno affrontato prontamente le profonde difficoltà in un quadro davvero molto complesso: le infrastrutture scolastiche che da anni sono in situazioni di criticità. Il lavoro della provincia è partito a giugno tramite tavoli tecnici, svolgendo incontri con i dirigenti scolastici, i sindaci dei comuni, la coordinatrice dei dirigenti scolastici e la dirigente Ambito IX Lucca e Massa Carrara.Oggetto delle discussioni erano le problematiche e le criticità sulle modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico 2020-2021. Dai tavoli tecnici emergono problematiche ben delineate: le aule degli istituti hanno una capienza massima di circa 25 studenti, in cui è impossibile garantire le distanze di sicurezza di 2.5 metri. La necessità di ingressi scaglionati per evitare gli assembramenti, perché non tutti gli istituti hanno più ingressi utilizzabili. Molti laboratori non possono essere usati poiché già adibiti ad aule o contengono attrezzature che non ne consentono un uso diverso. Il problema maggiore è il trasporto locale pubblico che non consente di trasportare sugli autobus il 100% dei posti disponibili. L'inclusione degli studenti con disabilità, che dovrà essere una priorità la presenza quotidiana degli studenti con disabilità. Inoltre molte infrastrutture scolastiche superiori necessitano di lavori di messa in sicurezza e di ampliamento.



La regione tramite un tavolo regionale ha attutato su queste basi un piano scuola 2020-2021, che comunica e collabora con le istituzioni scolastiche e gli enti locali. L'amministrazione il 25 giugno 2020 ha presentato la sua candidatura al programma operativo nazionale, ed è risultato che questa amministrazione provinciale è beneficiaria di una somma pari a 500 mila euro. La provincia ha provveduto subito a stendere un "piano provinciale" per priorità, e gli istituti scolastici superiori su cui partiranno in questi giorni i lavori sono il Palma, il Fermi, il Meucci, il Pascoli e il Montessori.



Il presidente della provincia Gianni Lorenzetti ha dichiarato: "La macchina è partita ovviamente con difficoltà ma la prossima settimana partono i cantieri e se non ci sono intoppi di altra natura la conclusione dei lavori è prevista per il 15 settembre. Abbiamo le idee chiare, sappiamo come muoverci e non vogliamo imbrogliare nessuno. Sulla scuola non si scherza, sui figlioli non si scherza, abbiamo fatto molto e i frutti si vedranno nel tempo." Presente oggi anche il consigliere provinciale Stefano Alberti che ha detto " La provincia è un organismo importante che da risposte tanto quanto i comuni e svolge ruoli di coordinamento. Il nostro modello è un modello vincente e ha messo in evidenza l'efficienza della nostra struttura che ha risposto in maniera importante per le esigenze."