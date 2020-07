Economia



Turismo e promozione del territorio: sono on line le nuove brochure turistiche di Carrara

lunedì, 20 luglio 2020, 18:43

E’ possibile scaricare i nuovi materiali turistici riguardanti il suo territorio, dai monti al mare, con un semplice click sul sito del Turismo http://www.visitacarrara.it/ Tre i nuovi itinerari tematici proposti: Carrara Città Creativa, Carrara Attività all’aria aperta e Carrara itinerari del marmo, in lingua italiana e inglese (a breve anche le traduzioni in francese e tedesco).

La proposta “Carrara Città creativa” mira a far conoscere Carrara quale Città Creativa UNESCO per l’Artigianato e le Arti Popolari, profondamente legata al marmo estratto dalle Alpi Apuane, che fa da filo conduttore a tante proposte creative e alla conoscenza autentica degli artigiani e degli artisti presenti con i propri laboratori.

Gli itinerari outdoor contenuti in “Carrara Attività all’aria aperta” che, partendo dalla costa, attraversano Carrara e conducono alle Alpi Apuane, sono rivolti non solo a esperti del settore, ma a quanti, a piedi o in bicicletta, vogliano approfondire la scoperta della città e delle sue tradizioni.

Da oltre 2000 anni la cultura lavorativa del marmo è sinonimo stesso di Carrara: luoghi panoramici, siti archeologici, borghi dei cavatori e alcune parti delle vallate marmifere possono essere visitati liberamente, come suggerito nella guida “Carrara itinerari del marmo”.

Come spiega l’Assessore al Turismo del Comune Federica Forti, le brochure sono il risultato finale di un lavoro corale fatto con il coinvolgimento dei vari soggetti presenti al tavolo del Turismo, i quali hanno fornito idee e proposte, dai temi, ai contenuti alle traduzioni, ognuno secondo le proprie competenze, per arrivare al prodotto finale.. Date le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, la modalità digitale è certamente al momento la più adatta e utile per raggiungere turisti e visitatori sia in Italia che all’estero. C’è, comunque, l’intenzione di procedere in futuro anche alla stampa del materiale informativo che in forma accattivante e sintetica propone una serie di itinerari alla scoperta de tesori presenti non solo in città, ma anche alle cave e nella zona balneare, cercando di rispondere alle varie esigenze e richieste di chi sceglie di visitare Carrara.