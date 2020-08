Economia



Carrara Bier Fest annullata, IMM: "Impossibile aprire in sicurezza"

giovedì, 6 agosto 2020, 16:21

IMM_Carrarafiere dopo una serie di approfondite verifiche tecniche sulla fattibilità dell'evento, al fine di perseguire il rispetto delle normative anti-Covid, ha deciso di annullare Carrara Bier Fest 2020 a calendario dal 28 agosto al 12 settembre.



L'organizzazione degli eventi che richiamano grandi numeri di persone è, com'è noto, particolarmente difficoltosa a causa delle misure di contenimento e contrasto dei contagi. Lo dimostra la lunga serie di manifestazioni che sono state annullate un po' in tutto il paese: dagli spettacoli pirotecnici ai concerti nei grandi stadi. A complicare il quadro si aggiunge, per il settore fieristico, un quadro normativo particolarmente incerto.

Per questo oltre alla Carrara Bier Fest, è stata annullata anche la 33° edizione di Tuttinfiera - Mostra mercato del commercio e dell'artigianato prevista nelle stesse date. La concomitanza dei due eventi, in assenza di prescrizioni chiare per il comparto fieristico e delle limitazioni che secondo anticipazioni di stampa saranno prorogate fino ad almeno il 1 settembre, ne rende dunque impossibile lo svolgimento.

IMM, fin dall'inizio dell'emergenza Covid, ha provato a cercare soluzioni alternative, che potessero coniugare il rispetto delle regole anti-covid e la sostenibilità degli eventi, senza trascurare le esigenze degli operatori del territorio già messi a dura prova dal recente lockdown.

Ad oggi mentre il quadro normativo resta incerto, non sussistono più i tempi tecnici per poter procrastinare ulteriormente la decisione per cui la scelta di IMM e degli organizzatori di Tuttinfiera è stata quella di annullare le rispettive manifestazioni. Restano aperte tutte le considerazioni circa il drammatico momento conseguente alla pandemia riguardante tutto il comparto fieristico nazionale e non solo, nella speranza di adeguati interventi a sostegno da parte governativa.