Economia



Carrara Marble Tour vince il premio Traveller's Choice 2020: è tra le migliori attrazioni del mondo

sabato, 22 agosto 2020, 14:22

di vinicia tesconi

E' stato creato nel 2002 da Tripadvisor, il sito internazionale che raccoglie le recensioni di attrazioni turistiche e strutture rivcettive in tutto il mondo. E sulla base delle milioni di recensioni lasciate viene assegnato il premio Travellers' choice, unico premio del settore viaggi che riflette "il meglio del meglio" per il servizio, la qualità e la soddisfazione del cliente, dagli hotel e alloggi a destinazioni, attrazioni, ristoranti ed esperienze. Il metro di valutazione per l'assegnazione del premio annuale tiene conto non solo della popolarità delle mete o delle esperienze turistiche ma anche e soprattutto della capacità di indurre il viaggiatore a scegliere di nuovo la stessa destinazione. Insomma, un premio alla vocazione turistica di un luogo che ha risonanza mondiale. A vincerlo, per il 2020, nella categoria delle migliori attrazioni del mondo è stata la Carrara Marble Tour, l'agenzia turistica che da anni offre ai visitatori l'esperienza della visita guidata delle cave in tour con le jeep insieme ad un percorso enogastonomico legato ai sapori del territorio attraverso il ristorante Il Poggio gestito dai titolari dell'agenzia. Una full immersion nel mondo delle cave di marmo di Carrara,che passa dalla storia alle tradizioni culinarie che la caratterizzano: un percorso unico come unico è lo spettacolo delle cave di marmo bianco, curato da Davide Bruni, titolare della Carrara Marble Tour, in ogni suo dettaglio, che è valso un numero incredibile di ottime recensioni fino a condurlo alla vittoria del prestigioso premio e nel Gotha del dieci per cento delle migliori attrazioni del mondo.

La Carrara Marble Tour ha sede a Fantiscritti e tra le sue offerte prevede percorsi che comprendono anche visite guidate al centro storico della città unite alle visite alle cave.