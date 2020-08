Economia



Il Covid-19 latita, ma la giunta De Pasquale annulla ugualmente Notte Blu e fuochi d'artificio

mercoledì, 12 agosto 2020, 15:44

L’emergenza sanitaria ancora in corso ha costretto l’amministrazione comunale di Carrara a rimodulare alcuni tra gli eventi più attesi da residenti e turisti, come lo spettacolo pirotecnico del 14 agosto e la Notte Blu.

Nonostante questa situazione, in accordo con i commercianti, che hanno dovuto già subire le difficoltà legate a due mesi di chiusura forzata, il Comune ha cercato di proporre soluzioni alternative, sebbene di profilo più basso, ma nel rispetto delle norme anti covid.

Per la serata del 14 agosto, dal titolo “Aspettando la Cena in Blu”, è stato disposto l’ampliamento della zona pedonale del centro di Marina di Carrara per favorire le attività commerciali, consentendo a bar e ristoranti di allargare i propri spazi all’aperto e ai commercianti di poter esporre la propria merce all’esterno.

Vediamo nel dettaglio quali sono le strade interessate, come disposto nell’Ordinanza dirigenziale n.343 dell’11 agosto 2020 del settore Polizia Municipale: per venerdì 14 agosto, dalle ore 17.00, alle 00.30 del giorno successivo, è stato istituito un divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli in via Rinchiosa (da via Cavallotti a via Garibaldi), via Genova (da via Ingolstadt a via Rinchiosa), via Ingolstadt, piazza Ingolstadt, via Venezia (da via Rinchiosa a via Volpi). Inoltre, dalle ore 19.00 alle ore 00.30 del 15 agosto, è istituto un divieto di transito con rimozione per tutti i veicoli in via Rinchiosa (da via Cavallotti a via Garibaldi), via Genova (dai via Ingolstadt a via Rinchiosa), via Ingolstadt, piazza Ingolstadt, via Venezia (da via Rinchiosa a via Volpi). Sarà sempre garantito il transito in attraversamento di via Rinchiosa ai veicoli che percorrono via Maggiani in direzione ponente.

Infine, per assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni, la serata del 14 e la Cena in Blu in programma il 20 agosto, sono state allertate le forze dell'ordine, per evitare gli eccessi della movida.