Economia



Imm, Martinelli: «La soluzione arriverà solo coinvolgendo tutto il territorio»

lunedì, 3 agosto 2020, 23:16

«Sollecitiamo l’incontro promesso dal governatore Rossi. Noi siamo disponibili, anche per domani» lo ha detto il vicesindaco Matteo Martinelli, titolare della delega alle Partecipate, a margine dell’incontro con una delegazione di lavoratori di Imm.

I dipendenti, accompagnati da alcuni esponenti sindacali, hanno rappresentato le loro preoccupazioni al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, al sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, al vicesindaco Matteo Martinelli e al presidente della Provincia di Massa-Carrara Gianni Lorenzetti, che si sono ritrovati al Monoblocco per l’inaugurazione del reparto delle cure intermedie.

«Siamo impegnati in prima fila e stiamo dedicando grande attenzione a questa delicata vicenda. Per individuare una soluzione è importante coinvolgere tutto il territorio, non solo le istituzioni. Penso all’Associazione industriali e alla Camera di Commercio e alle stesse parti sociali. Per questo rilanciamo la richiesta di un incontro partita dai lavoratori e sollecitiamo il governatore Rossi a mantenere l’impegno preso stamani. Noi siamo disponibili, anche domani» ha confermato il vicesindaco, ricordando che l’amministrazione carrarese è «impegnata ormai da tempo in una fitta interlocuzione con la Regione Toscana».

«Imm versa in una situazione delicata: l’azienda è in crisi da anni e individuare delle soluzioni non è semplice. Per quanto ci riguarda abbiamo già sollecitato il governo sugli stanziamenti per i poli fieristici e siamo convinti che sia necessario collaborare tutti insieme per salvaguardare i posti di lavoro e individuare un percorso che preservi la vocazione pubblica di quell’area».