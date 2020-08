Economia



L'affondo di Stefano Agnesini: "Sarebbe bene che il comune coinvolgesse chi di commercio ne mastica"

venerdì, 14 agosto 2020, 15:38

"Sarebbe bene che il comune cominciasse a sentire e coinvolgere chi di commercio ne mastica tutti i giorni sulla propria pelle e non per sentito dire. Questa amministrazione mi ha scocciato": duro affondo di Stefano Agnesini, presidente Nazionale confederazione imprese unite per l'italia, ma in questa veste parla da presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Carrara costituitosi in associazione a fine 2019. "Abbiamo provato in tutti i modi a spiegare come fare le cose abbiamo provato a metterci a disposizione ad essere collaborativi ma tutto ciò non è valso a niente. Non capisco come mai accada solo a Carrara di dover sputare sangue per vedere funzionare le cose come dovrebbero. Continuano ad andare avanti a tentativi, ascoltano solo chi vogliono loro, continuano ad organizzare e fare solo qualcosa sempre in una strada; voglio ricordare a nome di tutti i commercianti che rappresento che Marina di Carrara non è solo via Rinchiosa, sarebbe ora che si cominciasse a fare una programmazione sul territorio seria e condivisa. Si cominciasse a fare le cose con una logica e non tanto per fare, si dice no agli assembramenti e poi si vuole organizzare una "cena in blu" dove si fa assembramento per forza; con giusto plauso hanno evitato per quest'anno la festa della birra per le normative covid e poi mettiamo i tavolini in via rinchiosa che è anche più stretta del piazzale di carrara fiere".



"Quindi - continua - che si cominci a prendere coscienza che se si vuol fare qualcosa a Marina di Carrara in primis vanno coinvolti gli organi competenti e in secundis i commercianti poichè Marina di Carrara è tutta non solo una strada, e poi che si cominci a pensare a risolvere i problemi del Mercato settimanale come da impegni presi con l'assessore Macchiarini perché così è inammissibile andare avanti ci sono troppe problematiche da risolvere".



"Non è più sopportabile e tollerabile - conclude -. Quindi il mio intervento è atto a riportare in linea tutto il regolare svolgimento che ogni istituzione dovrebbe fare quindi un sindaco deve ascoltare, un assessore dovrebbe farlo anche lui e che i presidenti di commissione svolgano il loro ruolo che è quello di organizzare eventi ma di ascoltare. Ripeto che provo per il bene del mio territorio a porgere nuovamente la mano a questa amministrazione conscio che sarà l'ultima volta, non per cattiveria ma ho tanto da fare in tutta italia e sprecare energie non mi è mai piaciuto, quindi le canalizzerò meglio sopratutto dove qualcuno almeno prova ad ascoltare; non per polemica ma chiudo dicendo che è intollerabile vedere una struttura pubblica come il mercato coperto, dove sono stati investiti parecchi soldi abbandonato o usato come magazzino a Marina di Carrara per non parlare di quello di avenza che è solo una tana per Tarponi".