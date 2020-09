Al via "Le terre apuane" educational tour

Altri articoli in Economia

lunedì, 14 settembre 2020, 13:32

Anno negativo per agricoltura locale: - 3,5% di imprese. Male le esportazioni. Tra i punti l'emergenza ungulati: "sia consentito ad agricoltore abbattimento nel proprio terreno"

lunedì, 14 settembre 2020, 13:32

Un’estate che per certi versi , da dimenticare, per il delicato comparto del turismo che ha subito per primo gli effetti del lockdown: presto per tracciare un bilancio, ma le statistiche ufficiali e i comunicati delle varie associazioni di categoria sono tutt’altro che confortanti

lunedì, 14 settembre 2020, 13:09

La medaglia d'oro raffigurante il cavallo alato simbolo della Regione Toscana è andato al personale della sanità toscana che ha affrontato con grande professionalità l'emergenza Coronavirus, in una zona fortemente colpita dalla pandemia. Foto di Cristina Maioglio

giovedì, 10 settembre 2020, 14:01

Congressi provinciali e regionale al via per i 27.000 soci Acli della Toscana, divisi in circa 200 circoli dislocati in tutta la regione. Da domani, Grosseto aprirà la stagione dei congressi dopo il lungo lockdown imposto dalla pandemia

mercoledì, 9 settembre 2020, 15:07

Fare il punto sui lavori alle scuole della costa: è stato questo lo scopo di una serie di sopralluoghi fatti dal presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti

mercoledì, 9 settembre 2020, 15:03

L'annuncio dell'amministratore unico Norberto Petriccioli intervistato da Confartigianato: "Asta vincolata all'assunzione del maggior numero di lavoratori"