Economia



Confartigianato e le eccellenze della scultura: il laboratorio Pedrini

lunedì, 7 settembre 2020, 15:18

Da sempre la Confartigianato Imprese di Massa Carrara ritiene la valorizzazione e la promozione delle aziende artigiane della scultura una priorità imprescindibile per il rilancio del territorio. Per questo Confartigianato ha aderito al progetto della Regione Toscana che ha creato la figura di 'Maestro Artigiano' per il titolare e quella di 'Bottega Scuola' per i laboratori; marchi registrati per l'artigianato di qualità. La Regione Toscana infatti ha approvato – Delibera di giunta 406 del 16 aprile 2018- il loro disciplinare d'uso che permetterà agli artigiani di valorizzare e di promuovere tecniche e know how unici al mondo. Un’occasione estremamente importante che può consentire veramente al rilancio del comparto dell’artigianato artistico della nostra provincia e uno stimolo, per la nostra Associazione a promuovere questa opportunità dato che al momento solo due artigiani della nostra provincia hanno ottenuto il requisito di “Maestro Artigiano”.

Tra le aziende che hanno seguito Confartigianato in questo progetto ci preme sottolineare il Laboratorio di Scultura Pedrini dove operano i fratelli Roberto e Gianluca. L’azienda è radicata sul territorio da ben quattro generazioni ed è specializzata in scultura classica e religiosa oltreché in manufatti architettonici di pregio sia nell’ambito sacro che in quello privato.

Oltre a importanti investimenti in ambito tecnologico l’azienda ha sviluppato una forte azione commerciale con l’apertura di un ufficio a New York attivo su tutto il territorio nord americano., cosa questa che consente di relazionarsi direttamente all’interno del mercato di riferimento, sviluppando progetti e interloquendo con il cliente finale. Questa strategia ha già dato i suoi frutti infatti il Laboratorio Pedrini è stato recentemente incarico di riprodurre un’esatta copia della “Pietà” di Michelangelo fedele in ogni singolo elemento all’originale. L’opera destinata ad un mausoleo all’interno della Diocesi di Oklahoma City è generata da un profondo lavoro di studio del modello originale e di attente analisi fotografiche e storiche fatte sull’opera michelangiolesca. Il Laboratorio Pedrini possiede infatti uno dei tre rari modelli ricavati dal calco originale, conservato alla Gipsoteca di Firenze, e acquistato negli anni sessanta. Questo modello ha permesso di acquisire la commessa nonostante la forte concorrenza di aziende straniere che promuovevano l’opera in polvere di marmo.

Il Laboratorio Pedrini con la sua politica, in contrasto con un mercato sempre più standardizzato, sta faticosamente difendendo nei più importanti mercati esteri la tradizione della scultura e dell’artigianato carrarese.

Queste sono le eccellenze del nostro territorio che troppo spesso sono sconosciute.