Controlli gratuiti dell'udito per tutti nelle farmacie comunali di Nausicaa

sabato, 19 settembre 2020, 20:08

Non poteva non arrivare da Asl la replica sulla storia di Marzia Bertocchi, affetta da una malattia degenerativa rara da oltre 25 anni e costretta a rinnovare continuamente le richieste per avere i farmaci che la tengono in vita

venerdì, 18 settembre 2020, 15:54

Confartigianato Imprese Massa Carrara informa che il “Decreto Semplificazione”ha introdotto tutta una serie di misure volte a semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini raforzando l’utilizzo della posta elettronica certificata e prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione dell’idirizzo PEC nei casi previsti dalla normativa

giovedì, 17 settembre 2020, 13:02

Nella sede dell'APT di Massa Carrara, villa Cuturi, è stato presentato "Le terre Apuane", un evento che fra mercoledì 16 e domenica 20 settembre vedrà operatori come tour operators, travel blogger e agenzie, in visita nei luoghi più suggestivi fra Massa, Carrara e Montignoso

lunedì, 14 settembre 2020, 13:32

Anno negativo per agricoltura locale: - 3,5% di imprese. Male le esportazioni. Tra i punti l'emergenza ungulati: "sia consentito ad agricoltore abbattimento nel proprio terreno"

lunedì, 14 settembre 2020, 13:32

Un’estate che per certi versi , da dimenticare, per il delicato comparto del turismo che ha subito per primo gli effetti del lockdown: presto per tracciare un bilancio, ma le statistiche ufficiali e i comunicati delle varie associazioni di categoria sono tutt’altro che confortanti

lunedì, 14 settembre 2020, 13:09

La medaglia d'oro raffigurante il cavallo alato simbolo della Regione Toscana è andato al personale della sanità toscana che ha affrontato con grande professionalità l'emergenza Coronavirus, in una zona fortemente colpita dalla pandemia. Foto di Cristina Maioglio