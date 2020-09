Economia



Farmaci sempre garantiti, personale sempre collaborativo e comprensivo: Asl replica alla storia di Marzia Bertocchi

sabato, 19 settembre 2020, 20:08

Non poteva non arrivare da Asl la replica sulla storia di Marzia Bertocchi, affetta da una malattia degenerativa rara da oltre 25 anni e costretta a rinnovare continuamente le richieste per avere i farmaci che la tengono in vita.

Sebbene la signora Bertocchi abbia specificato, nei giorni scorsi, di non aver rivolto un attacco alla Asl locale ma di aver voluto denunciare, a nome dei malati della sua stessa malattia che fanno parte dell’stessa associazione - GipSi, Gruppo Italiano Pseudo-Ostruzione intestinale onlus – una criticità che riguarda tutto il sistema sanitario nazionale e nonostante Marzia Bertocchi sia stata raggiunta al telefono dalla stessa direttrice generale della Asl Toscana Nord ovest, Letizia Casani, che ha confermato l’impegno a risolvere le anomalie burocratiche segnalate dalla Bertocchi, l’azienda Usl Toscana ha voluto ricordare di aver sempre fornito alla paziente tutti i farmaci che le erano stati prescritti sottolineando anche il comportamento sempre perfetto in tema di collaborazione e comprensione, degli addetti agli ordini e alla fornitura dei farmaci.

In pratica una sorta di pacata e gentile smentita rivolta a quanto sostenuto dalla paziente che ha scelto di rendere pubblica la propria storia proprio perché non tutto, a suo parere, avrebbe funzionato sempre così perfettamente. Ecco il testo del comunicato della Asl Toscana:

“L’Azienda USL Toscana nord ovest evidenzia che alla paziente in questione è sempre stato garantito tutto quanto prescritto nel piano terapeutico redatto da un importante Centro Specialistico di altra regione e da vari centri che l’hanno seguita nel corso degli anni.La Regione Toscana, a differenza di altre regioni anche limitrofe, ha tra l’altro ampliato la rimborsabilità di quanto necessario a pazienti affetti da patologie particolari. In altre parole, sul territorio toscano vengono erogati in maniera gratuita farmaci ed integratori non ricompresi dal livello nazionale e neppure da altre regioni. Quindi, in questo ambito un residente in altra parte d’Italia non ha le stesse opportunità che ha in questa regione. Gli atti regionali che concedono questa possibilità sono legati alla delibera regionale 493 del 2001 e prevedono che la persona interessata presenti una domanda di autorizzazione, da rinnovare ogni sei mesi in maniera anche da permettere allo specialista di rivedere il paziente e magari prescrivergli, a sua stessa salvaguardia, nuovi prodotti immessi sul mercato (è importante poter utilizzare sempre le ultime conoscenze frutto della ricerca). Nello specifico l’Asl consegna gratuitamente ai pazienti affetti da malattia rara tutti i farmaci (in linguaggio tecnico di fascia A, C, H, eventuali off-label cioè farmaci prescritti dai medici per uso diverso rispetto alle condizioni autorizzate dagli enti preposti e farmaci esteri) e ad integrazione di questi garantisce anche gli altri prodotti non compresi nei livelli essenziali di assistenza ed autorizzati dalla Commissione 493/2001, prescritti dallo specialista perché ritenuti fondamentali per prevenire aggravamenti della patologia stessa. Alla paziente che ha raccontato la sua storia alla “Gazzetta di Massa e Carrara”, come alle altre persone nella sua condizione, è stato quindi erogato o rimborsato quanto necessario ed il personale ha sempre dimostrato piena collaborazione e comprensione per eventuali esigenze particolari, che sono state in ogni caso soddisfatte. Si ribadisce infine che la Regione, per tutti i pazienti residenti, assicura ed eroga tutto ciò che è necessario anche per le malattie rare, integrando quanto previsto dal livello nazionale.”

Marzia Bertocchi ha voluto comunque ricordare che concorda assolutamente sulla collaborazione e comprensione di medici, infermieri e addetti alla fornitura dei farmaci a cui ha fatto riferimento la Asl nel comunicato, decisamente meno, invece, sulla disponibilità delle figure dirigenziali preposte a svolgere le pratiche burocratiche ed ha voluto sottolineare che la gratuità dei farmaci basata sul rimborso presuppone una disponibilità economica del paziente, spesso ingente e onerosa, che può non essere sempre nelle sue possibilità.