Economia



Il diritto alla casa: a Con-vivere ne parla Massimo Bricocoli

martedì, 8 settembre 2020, 11:52

E' sempre stato un diritto fondamentale, ma l'emergenza dovuta al covid lo ha fatto riemergere in tutta la sua evidenza. Durante i giorni del lockdown ci si è di nuovo posti la riflessione sull'importanza e la necessità di avere una casa, sicura e vivibile per tutti.

Quando l'hastag Restiamo a casa era diventato il monito per contribuire a non diffondere il contagio, si è pensato molto a chi non sapeva dove restare perché una casa non ce l'aveva. Ma anche anche alle innumerevoli situazioni di chi quattro mura le aveva, ma non erano vivibili o magari non erano vivibili per tutti i componenti della famiglia.

In molti hanno ripensato gli spazi, in molti li stanno cambiando o li vogliono cambiare.

A tutte questo è dedicata la conferenza di Massimo Bricocoli su "La casa, infrastruttura della vita quotidiana" Cortile figlie di Gesù domenica 13 settembre ore 18 (evento realizzato con il contributo di ERP Massa Carrara). All'incontro parteciperà anche il Presidente di Federcasa Luca Talluri.

Bricocoli é professore ordinario di Pianificazione e Politiche urbane, dal 2020 è Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani presso il Politecnico di Milano. Ha insegnato presso lo IUAV e l’Università Cà Foscari a Venezia, l’Université du Luxembourg e la HafenCity University di Amburgo dove è stato Fellow della Fondazione Alexander von Humboldt. Si occupa di forme e modi dell’azione pubblica nel governo del territorio, dei nessi tra politiche di welfare e politiche urbanistiche, di politiche della casa. Su questi temi coordina e contribuisce a progetti di ricerca in Italia e all’estero e ha pubblicato un ampio

numero di contributi. Nel 2017-2018 è stato membro della commissione di Studio “Piano città” istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Membro (fondatore) del Laboratorio di Sociologia dell’Azione Pubblica Sui Generis presso l’Università di Milano Bicocca, è attualmente membro dell’International Advisory Board del programma IBA Neues Soziales Wohnen 2016-2022 per l’innovazione dell’edilizia sociale promosso dalla Città di Vienna.