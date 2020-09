Economia



Patronato Inapa/Confartigianato: arriva il bonus Internet, come ottenerlo

martedì, 22 settembre 2020, 13:12

Il patronato INAPA Confartigianato informa che entro la fine del mese, il bonus Internet potrà essere chiesto dagli aventi diritto. L’annuncio arriva dalla ministra dell’Innovazione Paola Pisano: la Corte dei Conti ha dato il via libera, la copertura finanziaria per erogare il beneficio c’è. Il contributo dà diritto a un massimo di 500 euro, spendibili per la propria connessione e per pc e tablet in comodato d’uso.

I destinatari sono famiglie con basso reddito, entro il tetto massimo Isee dei 20 mila euro annui. Il voucher è unico, ma diviso in due parti: 200 euro sono destinati alle spese per la connessione, 300 ai pc in comodato.

Prevista anche una platea di beneficiari con Isee tra i 20 mila e i 50 mila euro annui: avranno diritto a un voucher di 200 euro per la connettività. Chi ottiene l’agevolazione può spenderla per migliorare il proprio collegamento a Internet, scegliendo un’offerta per la linea adsl di almeno 30 Mega al secondo, con tablet o pc fornito dallo stesso operatore.

Altro requisito necessario per accedere al bonus è non avere una connessione a Internet o averne una, ma più lenta dei 30 Mega al secondo.

Bisognerà rivolgersi all’operatore di telecomunicazione che vende il servizio di connessione scelto, abbinato a un tablet/pc in comodato d’uso. A lui si dovrà chiedere il voucher e il gestore si occuperà di tutto, compreso controllare che il richiedente rientri nei tetti Isee previsti. L’operatore applicherà, quindi, lo sconto.

Gli Uffici del Patronato INAPA Confartigianato in Via VII Luglio 3 in Carrara, tel. 0585/70962 sono a disposizione per predisporre la dichiarazione ISEE.

Nella foto: il responsabile del Patronato INAPA/Confartigianato Stefano Pettazzoni