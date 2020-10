Economia



Confartigianato Trasporti: "Necessaria la proroga all'eliminazione del rimborso accise sul gasolio per i veicoli Euro 3"

mercoledì, 14 ottobre 2020, 20:07

Come se non bastassero le difficoltà generate al settore dall’emergenza Covid, dal primo ottobre sono stati esclusi dal beneficio del rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione consumato gli autotrasportatori che utilizzano veicoli immatricolati euro 3 – a sostenerlo è il Presidente provinciale degli autotrasportatori Cesare Pilli.

Sin dal mese di maggio – ha aggiunto Pilli - Confartigianato Trasporti Massa Carrara, attraverso la propria Federazione Nazionale si è battuta affinché il Governo si impegnasse a posticipare questo taglio, addirittura fu presentato un ordine del giorno alla Camera per far sì che tale richiesta fosse accolta, ma come sempre più spesso accade l’allarme è caduto nel vuoto.

Confartigianato Trasporti reputa assolutamente necessario – ha concluso Pilli – un provvedimento che, tenendo conto delle difficoltà economiche che tante piccole imprese hanno per affrontare il rinnovo del parco mezzi anche a causa dell’insufficienza delle misure di sostegno del Governo, proroghi immediatamente il taglio.