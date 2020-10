Economia



Indice Nasdaq: ecco perché è vantaggioso investire su titoli tecnologici

mercoledì, 21 ottobre 2020, 16:57

La crisi economica che si sta diffondendo un po’ in tutto il pianeta per colpa del Coronavirus continua a imperversare e a mettere in difficoltà anche un elevato numero di investitori, che sono chiaramente preoccupati dalla possibilità che vengano introdotti dei nuovi lockdown per limitare la seconda ondata di contagi da Coronavirus.

Nonostante questo, gli indici di Borsa si mantengono piuttosto attivi e si trovano vicini ai massimi storici: uno di quelli che si stanno mettendo più in evidenza è certamente il Nasdaq-100. Il paniere che comprende i più importanti titoli tecnologici degli Stati Uniti, infatti, non è tanto distante da far segnare dei massimi storici mai toccati in precedenza. Uno scenario che merita di essere studiato e analizzato a fondo da parte di tutti coloro che sono soliti investire in Borsa seguendo l’andamento del titolo Nasdaq 100, sfruttando una delle varie piattaforme che sono presenti online a tale scopo.

Perché questa crescita dell’indice Nasdaq-100?

È bene rimarcare prima di tutto un aspetto, che si tende fin troppo di frequente a sottovalutare. Ovvero, le borse di ogni parte del mondo non rappresentano un vero e proprio termometro per quanto riguarda l’economia, quanto piuttosto corrispondono a quelle aspettative future che nutrono gli investitori in merito a determinati campi dell’economia o settori. Nello specifico, ecco che l’indice Nasdaq-100, che comprende essenzialmente dei titoli tecnologici, pare avere una marcia in più in questo momento, visto che la possibile introduzione di nuovi lockdown potrebbe favorire la crescita dei colossi tech, che andrebbero a guadagnare ulteriori porzioni di mercato.

L’esempio ci arriva direttamente dalla prima ondata di contagi che si è avuta da febbraio a maggio. Proprio in virtù del fatto che il lockdown portò a chiudere ogni tipo di negozio fisico, ecco che tutte quelle aziende che avevano già investito nel business sul web, hanno potuto sfruttare tale onda, aumentando notevolmente i propri profitti. Basti pensare ai dati che sono stati fatti registrare da parte della piattaforma di Amazon, la numero 1 in riferimento agli eCommerce presenti online, che è riuscita a mettere le mani su una quota che, stando alle normali previsioni, avrebbe dovuto raggiungere tra quattro anni.

Come cambiano le abitudini di acquisto dei consumatori

È innegabile che questo virus sta modificando tantissimo, soprattutto a livello di abitudini. Il fatto che ci sia ancora tanta paura e preoccupazione nel dover frequentare gli spazi pubblici, comporta che chi offre dei servizi online sarà ancora avvantaggiato nei prossimi mesi. Pensiamo al confronto tra i cinema e la piattaforma di Netflix, oppure quella di Amazon Prime.

È abbastanza facile intuire come un numero sempre più alto di persone sta puntando sull’intrattenimento online rispetto a quello che viene garantito da parte delle sale cinematografiche. Un cambiamento nelle abitudini che sta portando anche le più importanti compagnie di Hollywood a considerare la necessità di modificare la propria offerta, con l’intenzione, nemmeno tanto velata, di cominciare a distribuire le varie pellicole anche su queste piattaforme.

Di conseguenza, è abbastanza facile intuire come l’indice Nasdaq-100 stia salendo e non poco e, stando alle previsioni, proseguirà indubbiamente su questa strada. Una tendenza che deriva dal fatto che le varie aziende che fanno parte di questo paniere hanno ormai compreso che sono cambiate le necessità delle persone. Anche gli investitori, quindi, devono necessariamente comprendere al volo queste rinnovate abitudini della popolazione e sapersi muovere di conseguenza. Ecco spiegata la ragione per cui, al giorno d’oggi, è assolutamente conveniente pensare di investire in uno dei titoli che fanno del paniere dell’indice Nasdaq-100, perché le previsioni per i prossimi mesi, ma anche molto probabilmente per i prossimi anni, sono decisamente positive.