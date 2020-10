Economia



MA.R.MO. posticipato al 2021

martedì, 20 ottobre 2020, 19:10

A seguito dell’emanazione del nuovo DPCM contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19, stante la perdurante emergenza sanitaria e il costante incremento dei contagi registrato nelle ultime settimane, IMM-CarraraFiere rivede la pianificazione degli eventi prevista per il 2020 e posticipa la manifestazione dedicata al lapideo, a calendario dal 28 al 30 ottobre presso il polo fieristico-congressuale di Marina di Carrara, in attesa di condizioni più auspicabili per la sua realizzazione. Una decisione sofferta ma inevitabile a fronte delle limitazioni sempre più severe agli spostamenti di persone e merci, nonché alla nuova impennata della curva epidemiologica alla quale stiamo assistendo. Congelato, dunque, il programma incoming commerciale estero realizzato in collaborazione con ICE Agenzia e MAECI, così come le iniziative convegnistico-seminariali caratterizzanti il format rivolte ad ingegneri minerari e architetti.

Visto il carattere dell’urgenza che la recrudescenza della pandemia sta imponendo in queste ore, alla luce del nuovo DPCM che pone nuove regole anche per il settore fieristico-congressuale, primaria necessità dell’azienda è quella di dare garanzie di sicurezza ai partecipanti e di ottenere le migliori condizioni di realizzazione delle manifestazioni in programma.

In considerazione dello stato avanzato dei lavori di organizzazione e programmazione dell’evento che propone contenuti per lo sviluppo di un nuovo modello di business, sarà valutata la possibilità di organizzare una preview di MA.R.MO. edizione 2021 secondo tempi e modalità che saranno tempestivamente comunicate dalla Società.