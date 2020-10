Economia



Quattro nuovi presidenti regionali a Confartigianato Imprese Massa Carrara

lunedì, 12 ottobre 2020, 14:22

Tempo di rinnovi per Confartigianato Imprese Toscana: Nei giorni scorsi, in Firenze, si sono svolte, nel rispetto delle norme anti-covid-19, le assemblee elettive per il rinnovo dei presidenti regionali dei Gruppi di Mestiere della Confartigianato Toscana.

A testimonianza del buon lavoro svolto in questi anni la Confartigianato Imprese di Massa Carrara ha ottenuto 4 Presidenti, due conferme e due nuove nomine. Per quanto riguarda le conferme Stefano Giannoni rimarrà per altri quattro anni presidente dei Termoidraulici/Bruciatoristi a testimonianza dell’impegno con cui ha affrontato le problematiche del settore, soprattutto nei rapporti con la Regione Toscana. Altra riconferma per Marco Pardi nuovamente presidente di Oasi Confartigianato, gruppo di mestiere che associa gli stabilimenti balneari e che ha visto Pardi in prima fila, anche a livello nazionale, per la tutela della categoria. I nuiovi presidenti regionali sono: Michele Monfroni presidente del gruppo di mestiere marmisti Confartigianato che va a sostituire Mirco Felici arrivato al limite dei mandati e Marina Rolla nuovo presidente delle Imprese di Pulizia Confartigianato, una presidenza questa, estremamente importante alla luce del ruolo che le imprese di pulizia rivestono nell’ambito delle misure anti Covid-19. Ai quattro presidenti eletti i complimenti e gli auguri di buon lavoro della dirigenza provinciale della Confartigianato Imprese Massa Carrara.

Nella foto: Stefano Giannoni presidente dei Termoidraulici/Burciatoristi, Marco Pardi presidente di Oasi, Michele Monfroni presidente dei marmisti e Marina Rolla presidente delle Imprese di Pulizia