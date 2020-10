Economia



Tarantino nominato vicepresidente nazionale Confimpresa

venerdì, 30 ottobre 2020, 08:37

di vinicia tesconi

Ventisette anni e esperto di consulenza e formazione con l’obiettivo di fare crescere le imprese e affrontare i loro problemi: una carriera brillante e precoce, quella dell’imprenditore apuano Daniele Tarantino, già presidente provinciale di Confimpresa e anche segretario regionale della stessa associazione.



Tarantino ha conquistato la fiducia della Confederazione imprese Italia ed è stato nominato vice presidente nazionale. Un impegno importante per un giovane di 27 anni: “Ne sono lusingato – ha detto Tarantino - Ho iniziato la mia attività nel mondo dell’associazionismo cinque anni fa nella sede provinciale di Massa Carrara. Ho sempre voluto stare in strada, tra le imprese, tra la gente. Dopo tre anni di attività sono diventato presidente provinciale. Successivamente abbiamo lavorato all’apertura delle sedi di Viareggio, Lucca, Firenze, Parma, Sarzana. Firenze è la nostra sede regionale e sono io segretario regionale”. Ed ora il salto a livello nazionale con Confederazione Imprese Italia, associazione ben radicata che opera nella tutela e nella contrattazione di vario livello, nella fornitura di servizi efficienti, nella definizione e proposizione di progetti di sviluppo per il territorio.



Questi gli obiettivi secondo Tarantino: “In questi anni abbiamo lavorato molto sul territorio per promuovere l’imprenditorialità e l’innovazione. Massa Carrara è un territorio difficile, pieno di criticità soprattutto sul piano occupazionale. Oggi le sfide da affrontare sono rese ancora più complicate dall’emergenza sanitaria ed economica per il Coronavirus. In questo nuovo mandato nazionale mi piacerebbe stabilire contatti proficui con gli imprenditori toscani e di altre regioni italiane, in particolare giovani, per applicare sistemi innovativi tenendo conto delle varie realtà territoriali, con l’obiettivo di favorire e generare nuovo sviluppo. Sicuramente cercherò di portare a conoscenza del Governo la situazione delle imprese della Provincia di Massa Carrara, avendo l’opportunità di poter interagire direttamente con la Camera dei Deputati in qualità di rappresentante dell’associazione”.



Insomma, un incarico prestigioso, per un giovane come Tarantino che si è rivolto ai suoi coetanei : “So che il periodo non è facile, ma non bisogna perdere la fiducia. Dobbiamo seguire le nostre passioni, sempre. Dobbiamo essere noi a cambiare questo Paese. Siamo chiamati tutti a un senso di responsabilità, a lavorare per il nostro il futuro e per quello dei nostri figli, senza dimenticare chi ci ha preceduti. La società è in costante evoluzione e invito tutti i giovani a riflettere, a impegnarsi, a dare il meglio di loro stessi”.