Economia



Uiltec: "Un altro tavolo su Sanac? Stavolta la politica abbia le idee chiare: no a nuova gara"

sabato, 31 ottobre 2020, 13:17

"Siamo disposti ad aprire un altro, ennesimo tavolo istituzionale su Sanac ma stavolta chiediamo a tutta la politica di arrivare con le idee chiare e con una strategia univoca: non siamo disposti ad accettare nessuna altra ipotesi, nessuna nuova gara. Ogni soluzione va di pari passo con l'ex Ilva di Taranto. Insieme si vive. Separati si muore".

Ha le idee chiare il segretario della Uiltec Toscana Nord, Massimo Graziani, dopo l'incontro in videoconferenza con la commissione attività produttive del Comune di Massa, a cui hanno partecipato anche il segretario Filctem Cgil, Nicola Del Vecchio, e il segretario della Cisl, Andrea Figaia, oltre al rappresentante Rsu, Emanuele Manfroni.

"Ringraziamo la Commissione per averci convocato, così da poter fare il punto sulla situazione di Sanac ormai a meno di un mese dalla scadenza della fideiussione sull'acquisto presentata da Arcelor Mittal. Purtroppo non ci sono novità importanti e già questo fatto ci preoccupa perché, vale la pena ricordarlo, quella di ArcelorMittal è l'unica proposta sul tavolo. Ed è un aspetto che deve farci riflettere – prosegue Graziani -: hanno comprato Sanac solo perché questo gruppo è un fornitore essenziale per le acciaierie di Taranto. E' quindi evidente come i due gruppi siano già interdipendenti, legati da un rapporto quasi esclusivo fra cliente e fornitore. Scollegare Sanac da Ilva con una nuova gara, che qualcuno continua a proporre, non ha senso: è difficile trovare acquirenti per uno stabilimento di fatto fermo da 7 anni, che non fa investimenti e non punta sull'innovazione. Paradossalmente potremmo solo finire nelle mani di un competitor che vuole acquistare il gruppo per poi farlo fuori".

A meno di un mese dalla scadenza della fideiussione bisogna quindi alzare la pressione su Roma e sul Governo per ottenere risposte da ArcelorMittal. Ma serve una strategia condivisa da subito: "Ancora prima di convocare un tavolo istituzionale, tutta la politica deve avere un'idea ben chiara. Non siamo disposti a una nuova gara e soprattutto non lo siamo senza Ilva. I due destini devono essere collegati. Sanac senza Ilva oggi è finita, dobbiamo mettercelo in testa" conclude Graziani che attende poi qualche segnale anche da Firenze: "Al momento non abbiamo ricevuto richieste di incontri o riscontri dalla nuova giunta regionale. Sappiamo che si è appena insediata ma crediamo che il futuro di Sanac dovrebbe essere una delle priorità da mettere all'ordine del giorno per il presidente della Regione, Eugenio Giani, e la sua amministrazione".