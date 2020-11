Economia



AOTL: "Gli agriturismi esclusi dal contributo a fondo perduto per la ristorazone"

lunedì, 23 novembre 2020, 19:23

L'associazione operatori turistici della Lunigiana lancia un accorato appello all'unione dei comuni della Lunigiana e ai sindaci affinché si attivino al più presto presso il governo, l'agenzia delle entrate e gli organismi competenti per porre rimedio all'esclusione degli agriturismi dal bando, in scadenza il 28 novembre.

"Sottolineiamo - dice il comunicato che per gli agriturismi il codice Ateco prevalente è quello associato alla produzione primaria, e non al codice 56.10.12 , come da legge nazionale del settore agrituristico. Pertanto,

a fronte di questa precisazione, il bando di fatto precluderebbe agli agriturismi di ricevere l'aiuto in oggetto.

L'associazione rivolge anche una precisa richiesta: "In via cautelativa, chiediamo che venga presa in considerazione la possibilità di posticipare la scadenza del bando Ristorazione, prevista al momento il 28 novembre 2020, al fine di guadagnare tempo per tale fase chiarificatrice ed emendatrice."

Do. Be.