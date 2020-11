Economia



CarraraFiere pronta ad accogliere il centro per la tracciabilità, De Pasquale: “Servizio strategico”

mercoledì, 4 novembre 2020, 17:18

Ultime rifiniture per l'allestimento a CarraraFiere del centro per la tracciabilità dei contatti dei casi positivi istituto dalla Regione Toscana in collaborazione con l'azienda Usl Toscana Nord Ovest.

Questa mattina il sindaco Francesco De Pasquale, con l'amministratore delegato di CarraraFiere Francesco Amedoro e l'ingegner Giancarlo Simoncini dell'area Manutenzioni di Azienda Toscana Nord Ovest, ha effettuato un sopralluogo del padiglione C, dove sono in fase di conclusione gli allestimenti degli uffici che ospiteranno i 150 addetti alla tracciatura.

“Auspichiamo che questo servizio strategico ci aiuterà a capire meglio le dinamiche del virus, una conoscenza fondamentale per permettere alle istituzioni di disporre misure efficaci e mirate per il contenimento” ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale. L'allestimento degli spazi verrà completato in giornata e successivamente saranno necessarie 24 ore per le procedure di sanificazione, dopodichè la struttura sarà pronta ad accogliere i 150 addetti, tra laureandi in scienze mediche e medici in pensione, che l'azienda sanitaria sta reclutando e formando. Il loro compito sarà quello di raggiungere telefonicamente le persone positive al Covid e ricostruire la “filiera” dei contatti a rischio, in un servizio di “area vasta” che l’intero territorio dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest. La Regione Toscana ha istituito altri due centri come questo, uno per l'area Usl Toscana Centro che sarà allestito a Firenze e uno per Usl Toscana Sud Est ad Arezzo.