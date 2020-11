Economia



Centri estetici e benessere chiusi: Confimpresa portavoce della rabbia dei gestori del settore

mercoledì, 18 novembre 2020, 08:56

di vinicia tesconi

La zona rossa in cui è stata rapidamente declassata la Toscana a causa dell’escalation dei numeri relativi alla diffusione del coronavirus continua a sollevare un mare di polemiche soprattutto per il criterio, non proprio trasparente, in base al quale alcune attività sono state chiuse ed altre invece possono continuare a lavorare. Un discrimine applicato, in realtà, a un numero veramente limitato di settori commerciali che inevitabilmente dà adito a legittimi sospetti di regolarità. Tra le pochissime attività che stanno patendo realmente il nuovo lockdown ci sono i centri estetici e i centri benessere: i gestori locali di questi esercizi si sono rivolti a Confimpresa per esternare la loro rabbia trovando l’accoglienza del presidente Daniele Tarantino, vicepresidente nazionale di Confimpresa: “Le attuali restrizioni si ripercuoteranno in modo drammatico su molte attività. Attività che, dopo la prima ondata di Covid della scorsa primavera, avevano riaperto con fiducia investendo nei loro saloni professionali. Hanno speso soldi per adeguarsi a tutte le normative e adesso si ritrovano con le saracinesche abbassate. Non condividiamo queste scelte. Limitare l’esercizio di alcune attività e lasciarne aperte altre non è convincente. Nella precedente chiusura, parrucchieri, barbieri ed estetisti erano sullo stesso livello. Credo che vada compiuto uno sforzo generale per poter riportare anche gi estetisti sullo stesso piano dei parrucchieri. Gli operatori di questi settori si erano organizzati bene per gestire in modo responsabile, per ridurre i rischi e contenere la diffusione del contagio”. Tarantino ha confermato il sentimentoi di esasperazione diffuso tra gli associati inevitabilmente molto preoccupati per il loro futuro.

“Sono davvero molto preoccupata – ha detto Roberta Pennoni del centro estetico Studio 36 – Gli unici che non possono fare niente siamo noi e le palestre. Non è una zona rossa per tutti e mi sembra discriminante. Se trovano il modo per far lavorare tutti devono trovarlo anche per noi. Come lavorano i truccatori in tv possiamo farlo anche noi. Paghiamo le tasse. Non capisco poi con quale criterio abbiano fatto la distinzione con i parrucchieri. Anche da noi i clienti entrano uno per volta. Ci hanno fatto spendere un sacco di soldi ma poi nessuno ha mai fatto un controllo. Potrei capire la chiusura qualora avessero riscontrato situazioni di mancata sicurezza, ma siamo tutti in regola, conformi alle normative”. Per i clienti si è creata un’enorme confusione e per i titolari dei centri estitici un vero e proprio sconforto. “ Infatti è così – ha concluso Pennoni - essendo aperti i parrucchieri, i clienti pensano che possano essere aperti anche i centri estetici, visto che nel precedente lockdown erano stati chiusi e aperti insieme. C’è anche da dire che gli estetisti, come i parrucchieri, hanno saputo offrire con professionalità quella sicurezza che era stata messa a rischio dal dilagare di operatori abusivi”.