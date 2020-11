Economia



Cisl: "Azienda Usl, Estar e Regione facciano chiarezza sui precari del Cup"

domenica, 1 novembre 2020, 13:28

di Michela Carlotti

Una situazione di precarietà al CUP che va avanti da vent’anni anni nella nostra Azienda Usl per centinaia di lavoratrici e lavoratori che svolgono la loro attività con contratti che vengono rinnovati da un appalto all’altro, senza nessuna stabilità.

Precarietà che risulta ancor meno accettabile se si pensa alla differenza di trattamento lavorativo e quindi alla frammentazione tra le zone della stessa Aslona, come la chiamano. Nella zona pisana, infatti, tutti i dipendenti sono aziendali, mentre non è così per la zona delle Apuane, Lunigiana, Lucca e Livorno dove i dipendenti del CUP sono assunti da cooperative e comunque con contratti precari o part-time.

L’estate scorsa, una serie di scioperi organizzati dalle diverse sigle sindacali aveva posto all’attenzione pubblica questa criticità perché le aziende che subentravano all’ennesimo cambio di appalto non davano garanzie ai lavoratori. Le organizzazioni sindacali avevano chiesto alla Regione Toscana di intervenire e di iniziare un percorso di internalizzazione.

“E’ stata una lunga vertenza di cui rivendico la paternità – ricorda Enzo Mastorci, segretario provinciale CISL FP Toscana Nord – Già nel settembre 2019 da soli, come CISL, facemmo uno sciopero per chiedere l’internalizzazione o per lo meno per individuare un percorso di internalizzazione. Nel periodo precedente agli scioperi estivi, ci furono incontri con la Regione Toscana e ci furono interpellanze da noi richieste tese a stabilizzare i ventennali precari dei CUP”.

Al termine delle faticose trattative estive, è stato almeno garantito il minimo sindacale della sottoscrizione di contratti di lavoro identici ai precedenti, senza riduzione del monte ore. Così, il 13 agosto c’è stato il cambio di appalto, la firma dei nuovi contratti che hanno mantenuto lo status quo senza che nessuno dovesse rimetterci qualcosa. Poi, però, da li a due mesi è trapelata in questi giorni la notizia di un possibile bando per l’assunzione di sessanta videoterminalisti, di cui venti da assegnare alla nostra asl zonale.

“Attraverso un quotidiano locale – dice Enzo Mastorci - in data 27 ottobre abbiamo appreso che sarebbero in uscita concorsi per l’assunzione di operatori videoterminalisti da adibire alle attività di CUP. Dalle notizie ufficiose, non ancora pubblicate sul sito di ESTAR, sembrerebbe che i posti messi a concorso sarebbero addirittura sessanta divisi tra le tre macro ASL: la Toscana Nord-Ovest, Centro e Sud-Est”.

L’annuncio apparso sul quotidiano locale, parla di un concorso che dovrà uscire a metà novembre per videoterminalisti con cinque anni di esperienza e patente europea del computer per un’assunzione con contratto del comparto sanità pubblica per una paga di 1.270,00 euro netti al mese. Un bando, dunque, per internalizzare una parte di servizio, non ben e non meglio precisata, e che andrebbe a frammentare ulteriormente i lavoratori: sulla nostra Asl Toscana Nord-Ovest, infatti, verrebbero internalizzati i 20 vincitori del concorso contro i restanti 80 precari.

“La Cisl FP non ci sta – commenta Mastorci - “Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Estar e Regione Toscana facciano chiarezza! Il cambio di guida in Regione non deve perdere di vista questo obiettivo equiparando davvero lavoratrici e lavoratori che svolgono le stesse mansioni con livelli salariali diversi nell’ambito toscano ma anche all’interno della stessa ASL. Rivendicheremo questa necessità e dovremo riprendere il percorso con la Regione Toscana ma di certo la risposta non può essere un bando parziale che non rende giustizia alle lavoratrici e lavoratori del CUP da sempre impiegato in prima linea come front-office della ASL”.