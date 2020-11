Cna: "Covid-19: pizzerie al taglio, rosticcerie e piadinerie escluse da indennizzi"

Altri articoli in Economia

lunedì, 2 novembre 2020, 18:47

L'iniziativa nata da un'intuizione di Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord, cresce in numero di adesioni e alla luce dei fatti le quantità di rifiuti abbandonati iniziano a diminuire

lunedì, 2 novembre 2020, 13:03

La Confartigianato sostiene il progetto di Souvenir Napoléonien e dell'Accademia: "Altre province con il 'fattore N' hanno costruito storie di successo"

domenica, 1 novembre 2020, 13:28

Una situazione di precarietà al CUP che va avanti da vent’anni anni nella nostra Azienda Usl per centinaia di lavoratrici e lavoratori che svolgono la loro attività con contratti che vengono rinnovati da un appalto all’altro, senza nessuna stabilità

sabato, 31 ottobre 2020, 13:17

Il segretario della Uiltec Toscana Nord, Massimo Graziani, dopo l'incontro con la Commissione attività produttive: "Nessuna alternativa separati da Ilva"

sabato, 31 ottobre 2020, 09:32

Commercio Virtuoso, il marketplace italiano nato a sostegno delle attività locali, apre le iscrizioni per produttori e negozianti in nuove città in Toscana, tra le quali Carrara

venerdì, 30 ottobre 2020, 08:37

Ventisette anni e esperto di consulenza e formazione con l’obiettivo di fare crescere le imprese e affrontare i loro problemi: una carriera brillante e precoce, quella dell’imprenditore apuano Daniele Tarantino, già presidente provinciale di Confimpresa e anche segretario regionale della stessa associazione.