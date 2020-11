Economia



"Compra materasso online, ma consegnano uno diverso e ora l'azienda pretende che sia il cliente a pagare il reso"

mercoledì, 25 novembre 2020, 17:48

Il caso a Massa Carrara segnalato da Adoc Alta Toscana: "Violazione dei diritti dei consumatori e del contratto stipulato, contro il buon senso in piena pandemia"

"Da brava cittadina ha cercato di rispettare la normativa contro la diffusione di Covid19 e per comprare il nuovo letto e materasso ha scelto un'azienda italiana utilizzando il sistema di acquisto online. Ma quando il prodotto è arrivato a casa non era proprio quello ordinato e adesso il venditore vuole pure fargli pagare il reso: una grave violazione dei diritti dei consumatori da parte di una nota catena italiana di arredamento".

La segnalazione arriva da Mauro Bartolini e Valentina Sparavelli, di Adoc Alta Toscana. Il caso si è verificato proprio nei giorni scorsi, raccontano il presidente e la referente dell'associazione dei consumatori: "Una nostra iscritta residente a Massa Carrara ha acquistato online un letto matrimoniale con relativo materasso. All'arrivo i prodotti non erano quelli effettivamente ordinati poiché il materasso era più basso e il letto non era del colore selezionato sul sito internet della catena di arredamenti. In alternativa a far valere una garanzia per vizi e difformità, la consumatrice ha legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso. Infatti, avendo effettuato un acquisto a distanza, aveva 14 giorni per liberarsi dal contratto secondo quello che comunemente è conosciuto come 'diritto di ripensamento'. In base al Codice del Consumo – spiega l'Adoc Alta Toscana - in caso di recesso, infatti, i beni ingombranti che per loro natura non possono essere spediti per posta devono essere ritirati dal venditore senza costi. Il tutto confermato anche dal contratto stipulato con il venditore". Ma far rispettare i patti e i contratti non è spesso così semplice, soprattutto a distanza: "Incredibilmente il servizio clienti pretende che sia la consumatrice a procedere direttamente alla restituzione del letto e materasso da portare a un loro magazzino – concludono da Adoc -. In totale violazione non solo del codice del Consumo, ma addirittura del contratto elaborato da lo stessi e anche del comune buon senso, soprattutto in un momento come questo con una pandemia in continua crescita. Porteremo avanti la vertenza della nostra iscritta con l'azienda per farle rispettare il contratto e i diritti dei consumatori".