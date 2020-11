Economia



Confartigianato: "Pandemia accelera il ricambio imprenditoriale: aiutare aziende a superare salto generazionale"

mercoledì, 25 novembre 2020, 17:59

"L'Italia sta invecchiando e con essa anche gli imprenditori. Artigiani e titolari di piccole imprese familiari che fino all'anno scorso vedevano la successione come un traguardo lontano stanno invece rivalutando seriamente la situazione. La pandemia da Coronavirus spinge sull'acceleratore del ricambio generazionale perché le aziende mai come oggi hanno bisogno di passare a una digitalizzazione dei processi sempre maggiore. Questo potrebbe aiutare il processo di inserimento dei giovani, anche a supporto dei futuri leader di impresa. Tuttavia servono strumenti che facilitino questo ricambio, altrimenti il rischio è quello di mandare in crisi e perdere importanti realtà imprenditoriali, costola vitale del sistema produttivo italiano".

Lo sostiene la Confartigianato di Massa Carrara, partendo da un'indagine effettuata a livello italiano dal Centro Studi nazionale dell'associazione datoriale. In Toscana il trend del ricambio generazionale è nettamente in ritardo rispetto alla media nazionale: fra il 2013 e il 2019 solo l'8,8% delle aziende familiari ha affrontato il ricambio generazionale alla guida mentre la media nazionale è quasi del 20%.

Eppure ora l'orizzonte sembra essere completamente cambiato: "Si stima – prosegue Confartigianato – che da qui al 2023 il 10,6% delle micro e piccole imprese potrà essere interessato dal passaggio generazionale (si parla di più di 91.000 imprese) con una media stimata di più di 40 passaggi al giorno. Sono numeri che devono far riflettere perché qui sta per cambiare tutto il panorama dell'artigianato, della piccola e media impresa: e ogni rivoluzione porta con sé prospettive nuove ma anche pericoli". Dall'indagine di Confartigianato emerge come il 51,3% delle imprese controllate da persone fisiche o famiglie segnalino la presenza di fattori di ostacoli nella fase di transizione dell'impresa con prevalenza delle difficoltà burocratiche, legislative o fiscali (16,9%), le difficoltà nel trasferire competenze o contatti con clienti e fornitori (14%) e le difficoltà economiche o finanziarie (13,5%); più contenuti i conflitti familiari (4,6%) mentre l'assenza di eredi o successori interessati o qualificati pesa nel 16,9% dei casi.

"A oggi i dati Istat evidenziano che già a condizioni normali, e non in emergenza sanitaria – continua l'associazione – 7 imprese su 10 non sopravvivono alla prima generazione. Un altro 50% scompare quando si fa il secondo passaggio generazionale. Considerando che oggi oltre il 19% degli imprenditori e lavoratori autonomi con dipendenti ha 60 anni o più, il tema va affrontato al più presto: con le Istituzioni bisogna trovare strumenti e percorsi idonei per migliorare i ricambi generazionali. Inserimento di giovani consulenti in grado di traghettare l'impresa da una gestione all'altra, favorire il processo di digitalizzazione e incentivi per interventi di 're-startup' – conclude Confartigianato - per aiutare una nuova partenza delle imprese. Agevolare, quindi, processi di formazione, coaching, mentoring e garantire semplificazione e agevolazioni fiscali. Inoltre interventi sul settore bancario, con i consorzi Fidi, per specifiche forme di finanziamento da destinare appositamente all'attuazione dei processi di trasferimento generazionale".