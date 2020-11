Corsi di formazione gratuiti per disoccupati: ecco l’elenco della Regione Toscana

Altri articoli in Economia

venerdì, 20 novembre 2020, 20:26

Dal primo gennaio il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati sarà svolto per le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno dalla società pubblica di capitali, Reti Ambiente spa, che diventa così il gestore unico di Ato Toscana Costa

venerdì, 20 novembre 2020, 20:20

Se dovessimo scegliere un titolo per un articolo dedicato al turismo, probabilmente sarebbe: turismo è libertà. E lo faremmo prendendo a prestito le parole di una guida turistica di adozione carrarese, molto speciale, almeno per noi: la "nostra" Donatella Beneventi

venerdì, 20 novembre 2020, 19:58

Lo promuovono Consorzio 1 Toscana Nord e Anbi Toscana in collaborazione con l’Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e Anci Toscana

venerdì, 20 novembre 2020, 10:45

La richiesta di Confartigianato Massa Carrara alla Prefettura: "Non siamo a Milano per misure così drastiche. Preoccupati per le misure regionali sulla gestione dei casi positivi in azienda"

venerdì, 20 novembre 2020, 08:30

Sono sette, tra agenzie e guide turistiche e comunque imprese legate alla filiera turistica che nella nostra provincia hanno ottenuto dalla regione un finanziamento a fondo perduto di tremila euro ciascuno, conferito allo scopo di arginare l'emergenza economica che il comparto turistico ha sofferto e sta soffrendo

giovedì, 19 novembre 2020, 19:47

Stamattina le telecamere del TGR Rai Toscana si sono accese in diretta sull'agriturismo Montagna Verde per parlare delle castagne e della farina dolce di Lunigiana