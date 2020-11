Economia



Edilizia scolastica: approvati interventi da finanziarie con le risorse previste dalla legge di bilancio 2020

mercoledì, 18 novembre 2020, 11:00

Ammonta a 3 milioni 371 mila euro il finanziamento assegnato alla Provincia di Massa-Carrara da parte del Ministero dell’istruzione per interventi di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici delle scuole superiori: sono i fondi previsti dalla legge di bilancio statale 2020 che assegnava alle province e alle città metropolitano 855 milioni nel periodo 2020-2024.

Il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, a questo proposito, ha firmato un decreto con il quale sono stati approvati gli interventi di edilizia scolastica da trasmettere al ministero per l’assenso definitivo.

“È stata una corsa contro il tempo – ha dichiarato il presidente. Il decreto del Ministero che ci assegnava le risorse è del 5 ottobre e ci dava tempo 40 giorni per trasmettere attraverso un applicativo online l’elenco degli interventi.

La nostra scelta è stata guidata dalle priorità indicate dal Ministero: devo fare un plauso al nostro Servizio Fabbricato che pur alle prese con altre procedure di gara e con il lavoro ordinario e straordinario sulle scuole è riuscito a rispettare il termine perentorio e a presentare il tutto.

Come richiesto dalle note esplicative del Ministero abbiamo presentato un elenco più ampio rispetto alle risorse assegnate attribuendo ad ognuno una priorità diversa: questo per consentire, nell’eventualità di un non riconoscimento di uno o più interventi, di poter utilizzare le risorse su altri. Sono somme importanti per eseguire lavori necessari a dare risposte attese da tempo e volti a garantire l’agibilità e il diritto allo studio e quindi diventa importante porci nella situazione di poterle sfruttare al 100%”.

Vediamo quali sono gli interventi inseriti nel documento inviato al Ministero:

- Iti Meucci Massa: Lavori di manutenzione straordinaria per completamento ed ottimizzazione Laboratori Officine; sostituzione telone in PVC, pavimento interno e opere esterne per adattabilità barriere architettoniche Palestra

- Liceo Montessori Marina di Carrara. Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento e messa in sicurezza di pareti non strutturali: sostituzione infissi a norma.

- Liceo Pascoli Massa. Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento e messa in sicurezza di pareti non strutturali, adeguamento antincendio e sistemazione pilastri e travi.

- Istituto Tacca Carrara. Lavori di manutenzione straordinaria al manto di copertura dei laboratori e rinforzo orditura in legno e sostituzione infissi.

- Liceo Rossi Massa. Lavori di manutenzione straordinaria per: adeguamento funzionale e antisismico oltre sistemazione spogliatoi e servizi della palestra; miglioramento delle condizioni igienico sanitarie delle aule e prevenzione al ribaltamento setti murari non strutturali.

- Istituto Galilei – Liceo Marconi Avenza. Completamento delle opere di manutenzione straordinaria per adeguamento sismico e antincendio dell'intero istituto.

- Liceo Da Vinci Villafranca in Lunigiana. Lavori di Manutenzione Straordinaria per completamento opere per recupero spazi per attività didattica e laboratoriale.

- Istituto Toniolo Massa. Lavori di Manutenzione Straordinaria per adeguamento antisismico e antincendio.