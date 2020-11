Economia



Il Volto della Speranza cambia sede: da oggi è all’ex ospedale Civico di Carrara

martedì, 17 novembre 2020, 19:54

Nuova sede per l’associazione Il Volto della Speranza. L’annuncio è arrivato oggi direttamente dalla presidente Roberta Crudeli: “Da oggi l'associazione Il Volto della Speranza si è trasferita nella nuova sede che è situata presso il Civico Ospedale di Carrara, al terzo piano. L'ingresso si trova nel retro del palazzo, dove c'è l'accesso per il Centro Senologico. Il numero di telefono resta invariato: 0585/655369, la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30.”. L’emergenza sanitaria, come ha spiegato la presidente Crudeli, ha bloccato l’organizzazione di tutti gli eventi pubblici attraverso i quali l’associazione raccoglieva fondi per portare avanti vari progetti a favore dei malati oncologici e dei reparti Day Hospital di Carrara, Pontremoli e Fivizzano e l'oncologia degenza di Massa. Per questo motivo la presidente Crudeli ha rivolto un appello a tutti affinchè diano un sostegno all’associazione mediante donazioni che garantirebbero la continuità degli interventi dell’associazione.

“Il Volto della Speranza - ha concluso la Crudeli - coglie l'occasione per ringraziare tutto il personale sanitario e tutte le altre figure che a vario titolo contribuiscono al buon funzionamento della nostra sanità e che in questo momento sono impegnate nel combattere la pandemia.”

Per donazioni:

IBAN: IT17C0617524510000014607680