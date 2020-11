Economia



In arrivo i gazebi per tenere al riparo chi attende il proprio turno al distretto Asl di Avenza

sabato, 21 novembre 2020, 17:27

Arriveranno presto dei gazebi per tenere al riparo da intemperie chi dovrà attendere il proprio turno presso il distretto Asl di Avenza. Lo promette la Asl, a margine della replica a Lucian Martisca e Gianni Musetti, i quali attraverso le colonne dei quotidiani, nei giorni scorsi avevano denunciato un piccolo assembramento davanti al distretto avenzino, lamentando come oltretutto fossero stati lasciati ad aspettare al freddo senza poter usufruire di una sala di attesa adeguata e suggerendo di usare in alternativa gli spazi di Monterosso per il servizio di somministrazione dei vaccini.

No, non erano lì per il vaccino antinfluenzale, risponde comunque la Asl alla denuncia dei due esponenti di Forza Italia: "Impossibile - fa sapere la Asl con un comunicato infatti - che alle 7 di mattina del 19 novembre si fossero formate code davanti alla sede distrettuale di Avenza. La presenza di alcuni cittadini era forse legata ai prelievi ematici, che iniziano alle ore 7.30".

Smorza i toni polemici di Martisca e Musetti, la Asl, che esclude come l'assembramento contestato di una decine di persone davanti al distretto avenzino possa essersi creato a causa delle vaccinazione e chiarisce:" La vaccinazione antinfluenzale al distretto di Avenza, come avviene per quella garantita dai medici di medicina generale, si effettua solo su appuntamento, ad orari scaglionati tra una persona e l'altra ed a partire dalle ore 8.30".

Resta alta l'attenzione sul tema, ribatte la Asl nel comunicato, ricordando come presso il distretto avenzino sia attiva per alcune ore una guardia giurata proprio per controllare ed evitare che si creino assembramenti.

Fra. Vatt.