Economia



La castagna su Rai 3, in onda l'Agriturismo Montagna Verde

giovedì, 19 novembre 2020, 19:47

di Michela Carlotti

Stamattina le telecamere del TGR Rai Toscana si sono accese in diretta sull'agriturismo Montagna Verde per parlare delle castagne e della farina dolce di Lunigiana.

Un particolare tipo di farina che nel 2011 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento nel registro comunitario della “Farina di Castagne della Lunigiana” come denominazione di Origine Protetta.

La trasmissione ha visto ospiti presso l'agriturismo di Appella, nel comune di Licciana Nardi, Andrea Verzanini di Coldiretti Massa Carrara ed il presidente nazionale dell’associazione Città del Castagno, Ivo Poli.

Padroni di casa, i fratelli Barbara e Luca Mafferi, noti imprenditori che spesso emergono agli onori della cronaca nazionale. Non ultimo nella trasmissione "Quattro ristoranti" di Alessandro Borghese che li ha premiati ad inizio estate.

La stagione delle castagne nei venti ettari dell'impresa Maffei è andata bene: "la castagna per la Lunigiana è una grande risorsa ed anche quest'anno, nonostante le difficoltà, la produzione c'è". Così ha commentato soddisfatta Barbara Maffei.

La produzione di farina richiede tempo, come ha spiegato Barbara alle telecamere: "Per farla buona e come si deve, ci vuole il suo tempo: bisogna raccogliere un frutto sano, essicare a fuoco lento, fare la cernita manuale e poi macinare piano piano".

Farina, castagnaccio, birra: prodotti di qualità, quelli della castagna di Lunigiana, che non deludono mai.

Alle 14.00 di oggi è andato in onda il servizio intero su Tg3 Toscana.