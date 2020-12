Economia



La Cisl ha dato mandato ai legali per accertare le responsabilità dei contagi all'ospedale di Pontremoli

lunedì, 30 novembre 2020, 19:12

di michela carlotti

Le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal direttore dell'azienda Usl Toscana Nord-Ovest, Maria Letizia Casani, a fronte dell'aumento dei contagi presso la struttura ospedaliera di Pontremoli, non sono piaciute affatto alla Cisl.

Ricordiamo che la Casani aveva affermato testualmente "pare che all’interno della cosiddetta zona pulita alcuni operatori non abbiano seguito con rigore le regole di comportamento che permettono di arginare il contagio".

A queste dichiarazioni ha risposto con una dura replica il segretario Cisl Fp Toscana Nord, Enzo Mastorci: "Non ci sono piaciute le esternazioni della direttrice aziendale dottoressa Casani che di fronte ad un evidente grave problema che ha investito molti operatori sanitari ha affermato che alcuni di loro non avrebbero rispettato le indicazioni, tra questi medici anestesisti, chirurghi, infermieri ed OSS".

"Ci pare davvero inverosimile che nessuno abbia rispettato le consegne. Ci pare soprattutto poco rispettoso scaricare le responsabilità sugli operatori che immagino avrebbero volentieri evitato di contagiarsi. Il nostro non è sciacallaggio e infatti – prosegue Mastorci - non abbiamo partecipato alla corrida tra chi era favorevole (solo l'Azienda) e chi era contrario alla apertura dei posti letto Covid a Pontremoli e Fivizzano".

"Però – puntualizza il segretario Cisl - in tempi non sospetti avevamo denunciato le condizioni logistiche che non consentivano di avere un ospedale-misto con percorsi covid e percorsi no-covid. Non vi erano in primis le condizioni logistiche e ambientali: ora il risultato è sotto gli occhi di tutti e sentire il direttore Casani scaricare le responsabilità sugli operatori ci fa male e come CISL FP non lo accettiamo".

Dopodiché, Mastorci incalza dettagliando tutte le criticità: "Intanto è bene sottolineare come l’Azienda abbia sottovalutato il problema non predisponendo corsi formativi sulle delicate fasi di vestizione e svestizione limitandosi ad inoltrare un semplice video agli operatori (non tutti lo hanno ricevuto ). Ci sembra davvero poco come formazione, troppo poco".

"Inoltre – prosegue - come CISL FP e ci risulta anche da parte dei Responsabili della Sicurezza dei Lavoratori sono state segnalate gravissime inadeguatezze negli spogliatoi sia relativamente agli spazi ma anche per la mancanza di armadietti dove dividere gli abiti puliti degli abiti utilizzati nei reparti. In alcuni spogliatoi manca anche un semplice lavandino. Riteniamo che sarebbe opportuna una sua personale e puntuale verifica sui luoghi di lavoro, probabilmente alcune cose non lo sono state puntualmente rendicontate".

"Rammentiamo, se fosse necessario, che il personale delle aree no covid era dotato di mascherine chirurgiche e che le camere-bolla sono collocate alla fine del corridoio: in questa situazione, i pazienti necessariamente transitano lungo il corridoio stesso dove sono collocate le altre stanze. Riteniamo che questo non sia un percorso che mette in sicurezza pazienti ed operatori".

Mastorci prosegue segnalando in particolare due ulteriori circostanze particolarmente gravi. Innanzitutto che "Dopo i primi casi positivi di pazienti ed anche di operatori non è stata fatta la sanificazione dei locali, già di per sé non adeguati nei sistemi di areazione".

Ed ancora: "Alle operatrici dell’area chirurgica mancano gli armadietti sporco/pulitoce ci risulta che non possano utilizzare l’acqua calda dei servizi perché è presente la legionella. Tale mancanza era già stata segnalata ai funzionari dell'azienda e la risposta è stata “fate la doccia fredda“. Riteniamo offensiva e svilente la risposta data agli operatori".

Infine: "Ci chiediamo se il direttore sanitario Dr. Biselli nel prendere la decisione nel giro di 48 ore abbia valutato le condizioni logistiche dell’ospedale di Pontremoli. Riteniamo che l'Azienda debba soltanto chiedere scusa dell’accaduto anziché additare gli operatori come dipendenti “irresponsabili“ poiché le responsabilità risiedono altrove, anche nella tardiva attivazione dei tamponi".

Mastorci inforrma dell'a drastica iniziativa assunta dal sindacato che: "Per quanto attiene alla CISL FP è stato dato mandato al nostro studio legale affinchè accerti le responsabilità poiché alcuni operatori a causa di queste inadempienze, hanno contagiato anche le loro famiglie".