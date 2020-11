Economia



La Commissione Tutela Ambiente Montano del CAI di Massa contro l’impianto di filtraggio del Cartaro

mercoledì, 18 novembre 2020, 17:31

Molti i dubbi e le perplessità sull’impianto di filtraggio della marmettola al Cartaro arrivano dalla Commissione Tutela Ambiente Montano del CAI di Massa che ha lanciato un chiaro appello ricordando che quell’impianto non può essere la soluzione del problema dell’inquinamento delle acque causata dalla marmettola.

“E’ doveroso ricordare – hanno fatto sapere dal TAM - che a marzo di questo anno i carabinieri Forestali hanno rilevato che "il gestore dell’impianto non ha rispettato le norme di legge che indicano le quantità ed i tempi previsti per lo stoccaggio temporaneo di questi residui all'interno di un impianto produttivo."

In base a questo fu informata la Procura della Repubblica ed è stato prescritto di provvedere in tempi congrui ad un "ravvedimento operoso" secondo quanto previsto nel Testo Unico Ambientale. GAIA ha in effetti provveduto a mettersi in regola evitando probabilmente il processo penale per reati ambientali, ma bisogna considerare due fatti importanti: per prima cosa, che ancora una volta lo ha fatto a spese dei cittadini, quando è oramai accertato da dove proviene l'inquinamento della sorgente del Cartaro, cioè dalle cave. Secondariamente rileviamo che nonostante i toni entusiastici riservati alla messa in opera del nuovo impianto, il problema dell'inquinamento delle sorgenti rimane, viene certamente evitato che tale inquinamento arrivi direttamente nelle nostre case, ma l'inquinamento c'è.”.

La commissione TAM ha ribadito che è proprio questo nuovo impianto, del tutto simile a quello che alcune cave hanno installato nei piazzali per smaltire la marmettola prodotta, che testimonia quanto la più grande sorgente gestita da GAIA, subisca un inquinamento direttamente legato all'escavazione. La commissione si è rammaricata per l’assenza di un intervento serio e costruttivo da parte delle autorità competenti.

“Ci saremmo aspettati – hanno aggiunto da TAM - che l'evidenza dei fatti avesse portato consiglio per chi ha a cuore la salvaguardia del nostro territorio, delle nostre acque, delle nostre sorgenti. Ci accorgiamo invece che si allargano le braccia in senso di resa verso uno status quo che non si può, o non si vuole, cambiare. Non ci appelliamo più a chi ha poteri in merito, anche noi di fronte alla loro inerzia allarghiamo le braccia, ma facciamo un appello alla cittadinanza: 200 mila euro è costato questo impianto e 350 mila euro all'anno costa per mantenere l'intero impianto del Cartaro sorto quasi esclusivamente per ripulire l'acqua dalla marmettola. Toccherà a noi pagare per godere di un diritto che è sancito dalle leggi internazionali, cioè il diritto all'acqua potabile, diritto che ci è negato da chi inquina le fonti. Ci appelliamo a tutte le cittadine e cittadini perché questa non è più solo una questione ambientale, ma tragicamente una questione di giustizia sociale.”.

Vi. Te.