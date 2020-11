Marmo, Confindustria: “Le cave certificate sono il 70%, falsi i dati di Legambiente Carrara”

Altri articoli in Economia

lunedì, 9 novembre 2020, 12:14

E' il presidente di Confartigianato Massa Carrara, Sergio Chericoni, a interpretare gli sviluppi della storica sentenza del Tribunale amministrativo di Firenze che nei giorni scorsi ha respinto il ricorso presentato da Edison contro la nota del 2018 del Ministero dell'Ambiente che imponeva alla società di presentare un progetto di bonifica...

lunedì, 9 novembre 2020, 11:29

Giovani che si sono messi in gioco e hanno soccorso e confortato chi era in difficoltà durante il lokcdown della scorsa primavera. E' la nuova generazione di volontari che in questi mesi hanno aiutato chi dalla pandemia è stato colpito più duramente, come i bambini e i giovani chiusi in casa...

venerdì, 6 novembre 2020, 13:59

E’ il responsabile Anva Toscana Nord Claudio Del Sarto a tranquillizzare finalmente la categoria sul regolare svolgimento dei mercati il sabato, alla luce di una interpretazione del decreto del governo che poteva uniformare proprio i mercati ai centri commerciali chiusi nel fine settimana

venerdì, 6 novembre 2020, 09:45

Il click day si è trasformato per molti apuani in un incubo. La corsa ai bonus per biciclette, e-bike e monopattini si è interrotta ancora prima di partire con tanti cittadini "buttati fuori" dal sistema

giovedì, 5 novembre 2020, 18:44

È partita oggi, giovedì 5 novembre, l’avventura dei 32 volontari che hanno aderito al progetto di servizio civile regionale “Accolgo, ascolto, accompagno: il volontario nei Pronto Soccorso” presentato dall’Azienda USL Toscana nord ovest su tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno)

giovedì, 5 novembre 2020, 15:54

La data fissata era il 7 novembre ma il nuovo decreto del presidente del consiglio Conte ha bloccato anche ogni genere di convegno pubblico per cui l’incontro dei membri del comitato “Una montagna di idee per una montagna da salvare” appena formato dovranno aspettare il miglioramento della situazioni dei contagi...