Economia



Messa la targa sulle statue in bronzo della Fonderia Del Chiaro esposte a Marina di Massa grazie al Premio Mercurio d’argento

giovedì, 19 novembre 2020, 19:01

di vinicia tesconi

Un Davide, un Mosè e una Pietà: sono le principali opere di Michelangelo riprodotte a grandezza naturale in bronzo dalla Fonderia Massimo del Chiaro di Pietrasanta che, dalla scorsa estate abbelliscono l’accesso al Pontile di Marina di Massa e i giardini della antistante piazza Betti.

Precisamente sono state collocate in occasione della seconda edizione del Premio Mercurio d’Argento creato da Stefano De Martino per premiare la musica per immagine ed è stato proprio grazie alla collaborazione con Mercurio d’Argento che la Fonderia Del Chiaro, autrice delle riproduzioni in bronzo e argento della statua di piazza Mercurio a Massa che costituiscono i premi del concorso, ha voluto dare in prestito gratuito le tre importantissime opere che fino ad oggi non erano accompagnate dalla targa che ricorda il premio a cui sono legate.

Le tre statue, che hanno un valore complessivo di 440 mila euro, resteranno a Marina di Massa fino alla prossima estate e alla terza edizione del Mercurio d’argento. Il patron del Mercurio d’argento, Stefano De Martino, ha voluto ringraziare pubblicamente le Fonderie del Chiaro per la generosa concessione.