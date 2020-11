Economia



Primo semestre 2020: crollo previsto delle vendite italiane di marmo nel mondo, perdite in tutti i distretti locali, in particolare a Massa-Carrara

mercoledì, 18 novembre 2020

I dati Istat del primo semestre del 2020 mostrano gli effetti reali che la crisi da Coronavirus ha prodotto sull’industri lapidea italiana.

Possiamo osservare che le vendite complessive delle aziende italiane hanno raggiunto un valore di circa 691 milioni di euro, in diminuzione di 216 milioni rispetto allo stesso periodo del 2019, in valore percentuale -23,8%.

Anche le quantità, con circa 1,2 milioni di tonnellate esportate ottengono un risultato con il segno meno, -25,7%, in valore assoluto 432 mila tonnellate.

Le perdite rilevate sono distribuite nelle varie componenti del settore lapideo, nel dettaglio evidenziamo che la voce Marmo in blocchi e lastre, ha registrato una contrazione di ben 92 milioni di euro nei primi sei mesi dell’anno, un meno 47,3 punti percentuale. Stessa dinamica anche per quanto concerne le quantità, -46,9%, in valore assoluto 281 mila tonnellate.

Diminuzioni, anche se di minor entità, anche alla voce Granito in blocchi e lastre, componente che incide in maniera meno rilevante sul totale del settore, e che ha registrato diminuzioni sia in valore (-1,3%) che in quantità (-16,5%).

Per quanto concerne i lavorati, in particolare il Marmo lavorato, componente che ha rappresentato il 47% dell’export complessivo del settore, si sottolinea una perdita rispetto al 2019, in valore assoluto di 87 milioni di euro, in valore percentuale 21 punti. Nel contempo le quantità sono diminuite di 66 mila tonnellate, -22,3%.

Il Granito lavorato ottiene invece una diminuzione meno accentuata con un -15,3% per i valori, meno 35 milioni in valore assoluto, e -12,2% nelle quantità, meno 27 mila tonnellate.

Le Altre pietre lavorate sono invece l’unica componente che ha ottenuto variazioni positive, nonostante si tratti di un’incidenza limitata sul comparto, con quasi 17 milioni di euro di vendite cresciute di circa 702 mila euro, un +4,4%.

La voce Granulati e polveri invece diminuisce sia per i valori (-6,4%), sia in particolare per le quantità (-11,9%), per un totale esportato di in calo di 2 milioni di euro nei primi sei emsi dell’anno in corso.

Primi mesi dell’anno non facili anche per l’Ardesia, quella grezza perde in valore il -34,9% rispetto al 2019, passando da 209 mila euro a 136 mila, e quella lavorata il -16,8%, assommando un valore all’export di 2,6 milioni di euro.

In controtendenza invece l’ aumento delle vendite della Pietra pomice, ma con valori complessivi veramente limitati, in totale 334 mila euro.

La verifica dei mercati di riferimento per le esportazioni delle imprese italiane, in questi primi tre mesi dell’anno, ci permette di evidenziare che le perdite riscontrate, soprattutto nella componente Marmo in blocchi e lastre, sono riconducibili principalmente al mercato della Cina che è passato dai 108 milioni di euro del 2019 ai soli 53 del primo semestre dell’anno in corso ed anche in parte al mercato dell’India, che, nello stesso arco di tempo, è diminuito in valore di 17 milioni di euro.

Diversificate invece le tendenze delle esportazioni di Marmo e Granito lavorato, con forti contrazioni nelle vendite verso gli Stati Uniti d’America (-50 milioni di euro), Canada (-8 milioni di euro), Francia (-10 milioni), ecc., non compensate dai sorprendenti valori positivi registrati per le esportazioni verso l’Arabia Saudita, in aumento di 16 milioni di euro, e di Qatar, più 5 milioni di euro nei primi sei mesi del 2020.

Interscambio commerciale Lapideo ITALIA-MONDO gennaio-giugno 2020/2019 in valore e quantità EXP Gen-Giu 2019 EXP Gen-Giu 2020 Var. val. ass. 2020/2019 Var. val. % 2020/2019 Gennaio-Giugno 2019-2020 Tonn Euro Tonn Euro Tonn Euro % Q.ta' % Val. MARMO BLOCCHI E LASTRE 598.791 194.631.684 317.753 102.622.508 -281.038 -92.009.176 -46,9 -47,3 GRANITO BLOCCHI E LASTRE 61.152 17.282.823 51.085 17.057.418 -10.067 -225.405 -16,5 -1,3 MARMO LAVORATI 298.018 411.715.690 231.485 325.171.910 -66.533 -86.543.780 -22,3 -21,0 GRANITO LAVORATI 226.633 229.119.121 199.031 194.109.743 -27.602 -35.009.378 -12,2 -15,3 ALTRE PIETRE LAVORATI 61.742 15.968.778 66.586 16.671.218 4.844 702.440 7,8 4,4 SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 1.246.336 868.718.096 865.940 655.632.797 -380.396 -213.085.299 -30,5 -24,5 GRANULATI E POLVERI 426.737 33.711.138 375.819 31.564.675 -50.918 -2.146.463 -11,9 -6,4 SubTOT con Granulati e Polveri 1.673.073 902.429.234 1.241.759 687.197.472 -431.314 -215.231.762 -25,8 -23,9 ARDESIA GREZZA 400 209.072 209 136.142 -191 -72.930 -47,8 -34,9 ARDESIA LAVORATA 4.610 3.076.804 3.650 2.559.841 -960 -516.963 -20,8 -16,8 PIETRA POMICE 1.212 301.733 1.939 334.681 727 32.948 60,0 10,9 Totale 1.679.295 906.016.843 1.247.557 690.228.136 -431.738 -215.788.707 -25,7 -23,8

Elaborazioni ISR su dati Istat

Passando ad una breve disamina delle dinamiche distrettuali osserviamo che il comparto della pietra da taglio o da costruzione, modellate e finite, in sostanza marmo e granito lavorato, ha registrato una perdita in valore del -17,2% nel distretto Veneto, che pur mantiene sull’export nazionale una quota pari al 32,1%; la contrazione di circa 36 milioni di euro è principalmente a danno di Verona (meno 28 milioni di euro) e di Vicenza meno 7 milioni.

Stessa dinamica anche nel distretto Apuo Versiliese, che fa registrare un calo maggiore del Distretto Veneto, con -46 milioni di euro nei primi sei mesi dell’anno, gravanti maggiormente sulla provincia di Massa-Carrara che accusa una perdita di ben 37 milioni di euro nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019, mentre Lucca si limita a una contrazione di 6 milioni.

Allo stesso tempo il distretto Lombardo con un totale esportato di 32 milioni di euro registra un calo di 13 milioni di euro.

Sostanzialmente simili le dinamiche per la Pietra grezza, con il distretto Apuo Versiliese che ha registrato nel complesso un calo di 16 milioni di euro (-49 punti percentuale); un risultato da imputare ancora alla provincia di Massa-Carrara, le cui vendite di materiale grezzo sono calate di 58 milioni di euro nel primo semestre dell’anno, per la sofferenza, soprattutto, del mercato cinese.

Diminuzioni anche nel distretto Veneto, meno 5 milioni di euro e in quello Lombardo, meno 10 milioni di euro.

BB081-Pietra, sabbia e argilla (valori in euro) Gennaio-Giugno 2020/19 EXP2019 EXP2020 Diff. Val.ass. 20-19 Diff. % 20-19 INC: % su ITA Massa-Carrara 118.039.148 59.708.486 -58.330.662 -49,4 31,3 Lucca 16.230.300 11.894.605 -4.335.695 -26,7 6,2 La Spezia 2.296.777 683.340 -1.613.437 -70,2 0,4 Distretto ApuoVersiliese 134.269.448 71.603.091 -62.666.357 -46,7 37,5 Verona 17.546.216 12.563.974 -4.982.242 -28,4 6,6 Vicenza 5.954.840 5.618.907 -335.933 -5,6 2,9 Padova 236.618 277.517 40.899 17,3 0,1 Distretto Veneto 23.501.056 18.182.881 -5.318.175 -22,6 9,5 Milano 2.111.087 2.148.134 37.047 1,8 1,1 Brescia 16.368.571 6.686.839 -9.681.732 -59,1 3,5 Bergamo 19.855.895 17.435.138 -2.420.757 -12,2 9,1 Distretto Lombardo 18.479.658 8.834.973 -9.644.685 -52,2 4,6 CG237-Pietre tagliate, modellate e finite (valori in euro) Gennaio-Giugno 2020/19 EXP2019 EXP2020 Diff. Val.ass. 20-19 Diff. % 20-19 INC: % su ITA Massa-Carrara 161.378.676 124.402.912 -36.975.764 -22,9 23,1 Lucca 49.000.237 42.639.381 -6.360.856 -13,0 7,9 La Spezia 6.555.811 3.474.967 -3.080.844 -47,0 0,6 Distretto ApuoVersiliese 216.934.724 170.517.260 -46.417.464 -21,4 31,7 Verona 174.570.695 146.700.664 -27.870.031 -16,0 27,2 Vicenza 31.930.171 24.515.472 -7.414.699 -23,2 4,6 Padova 2.415.766 1.732.858 -682.908 -28,3 0,3 Distretto Veneto 208.916.632 172.948.994 -35.967.638 -17,2 32,1 Milano 9.383.070 5.990.642 -3.392.428 -36,2 1,1 Brescia 9.022.280 6.505.014 -2.517.266 -27,9 1,2 Bergamo 27.113.030 19.855.537 -7.257.493 -26,8 3,7 Distretto Lombardo 45.518.380 32.351.193 -13.167.187 -28,9 6,0

Elaborazioni ISR su dati Istat

Commenta il Presidente dell’ISR, Vincenzo Tongiani :”Purtroppo era inevitabile questa diminuzione dell’export, nonché della produzione della ricchezza nel nostro territorio. Ribadisco che a questo punto l’unico pensiero deve essere quello di creare le condizioni per una nuova ripartenza di tutte le imprese del settore lapideo locale e anche dell’indotto. Sottolineo che comunque qualche segnale di ripartenza del comparto sta arrivando, ovviamente più concentrato sulle aziende più strutturate rispetto a quelle di piccole dimensioni. Per questo, e altri motivi, è necessario pensare a misure a sostegno delle aziende ”.