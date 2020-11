Sospeso per l’emergenza covid l’incontro del nuovo comitato “Una montagna di idee per una montagna da salvare”

Altri articoli in Economia

mercoledì, 4 novembre 2020, 22:10

Esordisce così Federico Lanza, presidente del sindacato di Federmoda per le province di Lucca e Massa Carrara, alla domanda su come sia in questo periodo la situazione per i commercianti del settore abbigliamento e calzature

mercoledì, 4 novembre 2020, 17:18

Ultime rifiniture per l'allestimento a CarraraFiere del centro per la tracciabilità dei contatti dei casi positivi istituto dalla Regione Toscana in collaborazione con l'azienda Usl Toscana Nord Ovest

martedì, 3 novembre 2020, 19:02

Il direttore di dermatologia U. O. di Livorno Massa-Carrara e responsabile della Melanoma Skin Cancer Unit Giovanni Bagnoni mette in guardia e lancia la campagna di prevenzione di Nausicaa "Occhio al neo"

martedì, 3 novembre 2020, 15:58

"Molte aziende hanno una attenzione solo formale e c'è uno scarso coinvolgimento dei lavoratori e delle Rls per il Covid anche dove si continua a lavorare". Lo sostiene Massimiliano Bindocci, segretario Toscana Uilcom Uil Settore Carta

lunedì, 2 novembre 2020, 18:47

L'iniziativa nata da un'intuizione di Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord, cresce in numero di adesioni e alla luce dei fatti le quantità di rifiuti abbandonati iniziano a diminuire

lunedì, 2 novembre 2020, 13:47

Piadinerie, gastronomie, pizzerie al taglio e rosticcerie, che svolgono l'attività senza somministrazione sono escluse dai contributi del decreto Ristori. Secondo un'indagine di Cna Massa Carrara a livello provinciale sono almeno 160 le imprese della ristorazione rimaste inspiegabilmente escluse dagli indennizzi