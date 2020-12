Economia



Aiuti a chi è più in difficoltà: gli interventi della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara

martedì, 22 dicembre 2020, 20:35

di vinicia tesconi

Di solito dava un contributo per l’installazione del grande albero di Natale di Piazza del Duomo, ma quest’anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara ha deciso di dare la priorità alla grave emergenza sociale in atto, causata dalla pandemia di coronavirus ed ha destinato i fondi abitualmente stanziati per in Natale ad alcune associazioni che si occupano degli ultimi.

“In un contesto di crisi economica quale quello attuale, la Fondazione ha ritenuto più che mai doveroso offrire il proprio sostegno alla comunità provinciale. – hanno fatto sapere dalla Fondazione CrC_- Reputando fondamentale operare a favore delle categorie sociali più fragili ed emarginate della popolazione, abbiamo deciso di dare il nostro sostegno in favore della Caritas Diocesana, della Caritas della Parrocchia della Santissima Annunziata e della Caritas della Parrocchia della Santissima Maria Mediatrice.”.

La Fondazione CrC ha stanziato seimila euro con l’intento di sopperire alle esigenze alimentari di chi in uno stato di necessità e che si rivolge alla Caritas per ricevere assistenza attraverso pasti caldi e pacchi alimentari ed ha voluto ribadire la propria vicinanza alla popolazione più anziana della città donando 200 saturimetri, strumentazione indispensabile per misurare il valore dell’ossigeno nel sangue ed utile per gestire eventuali casi non gravi a domicilio.

La distribuzione verrà curata dalle volontarie dell’associazione UISP Grande Età ODV in collaborazione con i volontari della Pubblica Assistenza di Carrara, partner del progetto.Sarà necessaria la prenotazione attraverso un numero verde attivato presso la Pubblica Assistenza.I saturimetri verranno consegnati agli ultraottantenni o ai loro familiari presso la sede della Pubblica Assistenza (via Roma, 23) a partire dal giorno 28 dicembre per tutto il periodo delle vacanze natalizie, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, tramite presentazione del documento di identità e della tessera sanitaria.