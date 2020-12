Economia



Ancora aperte le iscrizioni ai corsi professionali per i giovani che non vanno a scuola e non hanno un lavoro

lunedì, 14 dicembre 2020, 19:21

Ultimi giorni per iscriversi a corsi professionali totalmente gratuiti, rivolti a giovani che non sono iscritti a scuola e non lavorano. E’ una grande opportunità per i giovani della provincia che possono partecipare ad un percorso formativo gratuito al termine del quale si apre la possibilità di trovare una collocazione lavorativa certa. L 'obiettivo di questi corsi gratuiti è quello di consentire a tutti i giovani da 18 a 29 anni, che attualmente non studiano e non lavorano, di poter scegliere in base alle proprie passioni, consolidare la conoscenza in diverse professioni che permettano ad ognuno dei partecipanti di iniziare un percorso finalizzato a trovare occupazione. Il messaggio è "Segui la tua passione, fai un corso e trova il tuo lavoro". Master formazione Massa Carrara, nell’ambito del progetto “Garanzia giovani”, organizza una serie di corsi di formazione cofinanziati dal Fondo sociale europeo insieme alla Regione Toscana – Anpal. I giovani che possono essere coinvolti nel progetto sono quelli appassionati al mondo della cucina, della preparazione di drink e snack, o fare i prodotti da forno (pizzaiolo) ma che fino a d oggi non hanno avuto modo di poter imparare il mestiere. Grazie a "Garanzia giovani", possono frequentare un corso gratuito e contemporaneamente avviare queste attività. Ai corsi gratuiti possono iscriversi ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni che attualmente non studiano e non lavorano. Le iscrizioni, visto il numero massimo di 3 allievi per ogni corso, si possono effettuare entro il 21 dicembre 2020 presso la sede Master Formazione, Galleria Da Vinci 49 Massa tel 0585/811530 oppure 0585/813568 email info@masterformazionesrl.it