"Cashback e lotteria scontrini, lo Stato dà il cattivo esempio: si rischia di aggravare i casi di ludopatia"

sabato, 26 dicembre 2020, 20:07

"Cashback e lotteria degli scontrini: quando le buone intenzioni si traducono in manovre poco assennate". Lo sostiene la Confartigianato di Massa Carrara che mette nel mirino gli effetti delle due misure varate dal Governo in queste settimane in teoria per contrastare l'evasione e agevolare gli acquisti nei negozi cosiddetti 'di vicinato'.

"Il cashback sarà finanziato dalle casse dello Stato nei prossimi due anni con 4,7 miliardi di euro, tutto per incentivare l'utilizzo della moneta elettronica e scoraggiare il 'nero'. Ma saranno ancora una volta favoriti i più abbienti che già usano la carta di credito e hanno ovviamente maggiori possibilità di spesa, con scompensi evidenti anche a livello territoriali, fra le regioni più ricche del Nord e quelle più povere del Sud. Perché non c'è solo lo 'sconto' del 10% con tetto massimo di 300 euro all'anno: di fatto si introduce pure la misura del 'super cashback' semestrale di 1.500 euro per i primi 100mila partecipanti che effettueranno il maggior numero di transazioni valide: è evidente che saranno soldi 'regalati' a chi ha più da spendere".

Secondo la Confartigianato apuana gli effetti sono devastanti e inutili: "Ci indebitiamo di altri 4,7 miliardi, di cui gran parte finiranno nelle tasche di chi non si trova in difficoltà economiche, mentre lo Stato incassa pure meno dalla lotta all'evasione e dalla perdita di gettito tributario a causa dell'emergenza Covid19. Questi soldi potevano essere spesi certamente meglio".

A dimostrazione un recente studio della CGIA sui dati Istat per l'anno 2019: a spendere di più sono i cittadini del nordovest (2.810 euro al mese) rispetto al sud (2.067). Lo stesso accade anche facendo un paragone fra professioni: un imprenditore o libero professionista spende in media 3.918 euro; 2.354 euro se è un pensionato o 2.321 se operaio. Numeri che poi in media tendono a scendere ancora se da un grande centro metropolitano ci si sposta in periferia o nei comuni al di sotto dei 50 mila abitanti. Se da un lato i cashback rischia di essere un boomerang per le casse dello Stato, dall'altro la lotteria degli scontrini può mettere in seria difficoltà gli stessi piccoli imprenditori perché porterà nuovi costi e impacci burocratici con "gli esercenti costretti a dotarsi di registratori telematici con nuovi costi. Un altro balzello a carico di categorie già vessate e oltretutto messe in ginocchio dalla pandemia".

Ma soprattutto c'è anche un aspetto diseducativo nella proposta del Governo e la mette in luce il presidente Sergio Chericoni: "Una lotteria per combattere l'evasione è veramente fuori luogo. Prima di tutto rischia invece di aumentare i gravissimi danni provocati ogni anno dalla ludopatia e di certo non aiuta a crescere la nostra società su quello che è un dovere: pagare le tasse. Anzi, si strumentalizza una patologia con la quale lo Stato fa da sempre cassa, la si strumentalizza in maniera vergognosa per spremere le famiglie e portarle a rovinarsi. Siamo contro le sale slot – conclude Chericoni -, quindi siamo contro questo inutile strumento. Bisognava fare piuttosto un pattose si usa la moneta elettronica si possono abbassare le tasse ai lavoratori dipendenti. Un po' di giustizia non guasterebbe".