Economia



Cisl: "Il precariato nella Rsa Regina Elena deve finire"

lunedì, 14 dicembre 2020, 19:16

Troppi lavoratori precari, dal 9 novembre la direzione aziendale non risponde, ma la Cisl non molla e torna ad attenzionare il problema della RSA Regina Elena di Carrara.

E' da tempo che l'organizzazione sindacale, anche unitamente alle altre sigle, si batte contro il precariato nella pubblica amministrazione che, come spiega Il segretario Enzo Mastorci (in foto), è un problema tanto più serio quando si tratta di lavori afferenti alla sanità: "Per fare un esempio, soltanto nella nostra ASL si contano oltre cinquecento unità e noi riteniamo che non si possa fare buona sanità con il personale precario".

Ma l'esempio "campione" secondo Mastorci lo abbiamo con la RSA Regina Elena, la residenza sanitaria assistenziale per anziani che tutti conoscono come ente strumentale del comune di Carrara e che accoglie sia la casa di riposo che il centro diurno integrato ed il centro integrato alzheimer. Una struttura enorme che può accogliere fino a cinquanta anziani non autosufficienti e trenta autosufficienti o parzialmente autosufficienti, oltre a dieci ospiti per Cure Intermedie o soggiorni temporanei o pronta accoglienza per lemergenza ed anche ventiquattro anziani con diagnosi di demenza.

Com'è la situazione del personale? Molto complessa e frammentata. "Per quanto riguarda i quarantasei oss in servizio, soltanto nove hanno un contratto a tempo indeterminato diretto – dichiara Mastorci - dodici hanno un contratto aziendale a tempo determinato e ventisette sono dipendenti della cooperativa Compass. Dei contratti aziendali quasi il 60 percento è personale a tempo determinato".

Per quanto riguarda il personale infermieristico: "Dei dieci infermieri dipendenti diretti dell'azienda, soltanto sette hanno un contratto a tempo pieno e indeterminato mentre tre unità hanno contratto part-time a tempo determinato (peraltro in scadenza). Un’altra infermiera è adibita a mansioni diverse" spiega il segretario Cisl FP.

Inoltre: "Il servizio di animazione è affidato ad una dipendente della cooperativa Compass ed un'ulteriore unità agisce come libera professionista mentre il servizio della fisioterapia – prosegue Mastorci - composto di tre unita è affidato per il 70 percento a liberi professionisti (due unità) ed un'unità è dipendente diretta della RSA".

Ed ancora: "Il servizio amministrativo conta due persone di cui – precisa Mastorci - una è dipendente diretta e due persone hanno un rapporto di collaborazione. Per non parlare del Centro Alzhaimimer che è affidato al 100 percento in gestione alla Cooperativa Di Vittorio".

Dopo le cifre, il segretario commenta: "Questo è lo spaccato dell'Azienda RSA Regina Elena di Carrara dove ormai da mesi come CISL FP cerchiamo di avere risposte sul proprio futuro. A brevissimo scadranno i contratti dei tempi determinati e nonostante le nostre ripetute ed insistenti richieste di incontro, tutto tace. Non riteniamo corretto il comportamento della direzione e del consiglio di amministrazione, poiché l’incertezza logora le lavoratrici e lavoratori che, al contrario, necessitano di stabilità e tranquillità per rendere migliore il servizio alla bisognosa utenza".

"Abbiamo chiesto un piano di largo respiro, abbiamo chiesto di eliminare questa stratificazione contrattuale tra le lavoratrici e i lavoratori che invece devono avere un unico obiettivo proteso al servizio verso l’utenza. Nessuna risposta – incalza Mastorci - arriva dalla governance della RSA nonostante il momento di straordinaria emergenza richiederebbe programmazione e senso di responsabilità".

Il segretario Cisl FP conclude avvisando che: "Da questo comunicato non chiederemo più incontri all'Azienda che dal 9 novembre non ci da riscontri, ma continueremo a interloquire a mezzo stampa o con comunicati interni poiché riteniamo che in mancanza di un'interlocuzione sindacale, come CISL FP si debba quanto meno tutelare il diritto di informazione".