Economia



Confartigianato: "Brutta sorpresa sotto l'albero: tredicesime tagliate per i lavoratori del privato"

venerdì, 4 dicembre 2020, 11:38

"Sarà un Natale decisamente più povero per tanti dipendenti delle aziende private che, a differenza dei colleghi del settore pubblico, hanno dovuto usufruire di tanti giorni di cassa integrazione, molti a zero ore, non riuscendo a maturare il rateo mensile che definisce economicamente la gratifica. Significa circa 100 euro in meno per ogni mese di indennità ricevuta. Un'altra disparità di trattamento a cui il Governo non ha saputo o potuto dare risposte". A sottolineare l'ennesima brutta sorpresa che attende i lavoratori sotto l'albero di Natale è Valentina Del Monte, funzionaria dell'ufficio paghe di Confartigianato Imprese Massa Carrara.



"Nei prossimi giorni pensionati e dipendenti privati e pubblici riceveranno la tredicesima mensilità ma anche sulla gratifica natalizia per i dipendenti privati ci saranno cattive sorprese. Con l'emergenza Covid i disagi economici sembrano non avere fine e purtroppo le tredicesime di tanti dipendenti del settore privato saranno alleggerite. Con meno soldi a disposizione e tanta sfiducia che assilla le famiglie italiane, gli acquisti per le festività natalizie rischiano di subire una brusca contrazione. Continua a piovere sul bagnato".



Cornuti e mazziati, insomma. Come nel più classico schema all'italiana. Lavoratori costretti a rimanere a casa per aiutare lo Stato a contenere la diffusione del virus e pure con la tredicesima tagliata di netto che non consentirà di far fronte a tutte le spese previste. "Non è un caso se il Governo stava valutando la possibilità di riconoscere ai cassintegrati un 'bonus di Natale', poi accantonato per mancanza di risorse – prosegue Del Monte -. Soldi che pure non mancano per il reddito di cittadinanza e per i pubblici dipendenti. Fra gli altri drammi, il virus ha mostrato impietoso quanto mondo del lavoro sia assurdamente iniquo quanto a tutele, protezioni, regole. Un sistema che continua a penalizzare i penalizzati. Pertanto – conclude - sarebbe auspicabile l'attivazione di misure di sostegno alle esigenze immediate di liquidità delle famiglie coinvolte da questo ingiusto impoverimento".