Economia



Edilizia scolastica: al via la procedura per le progettazioni sui licei “Pascoli” e “Rossi” di Massa

lunedì, 21 dicembre 2020, 21:43

Con gli ultimi due incarichi in corso di affidamento ammontano a oltre 1 milione e 100 mila euro i finanziamenti che la Provincia di Massa-Carrara ha stanziato in questi ultimi due mesi per le progettazioni relative all’edilizia scolastica: in questi giorni, infatti, il Servizio Fabbricati dell’ente di Palazzo Ducale ha pubblicato due atti con i quali si avviano gli affidamenti di due progettazioni relative ai licei Pascoli e Rossi di Massa.

Le nuove procedure riguardano la progettazione definitiva ed esecutiva per la manutenzione straordinaria, l’adeguamento sismico antincendio e impiantistica del liceo Pascoli, per un importo di 39 mila 371 euro, e la progettazione definitiva ed esecutiva per la manutenzione straordinaria l’adeguamento sismico antincendio e impiantistica del liceo Rossi e della palestra, per 94 mila 823 euro.

Entrambi gli incarichi saranno affidati attraverso la piattaforma telematica Start della Regione Toscana con la procedura dell’affidamento diretto, essendo, come prevede la recente normativa, di importo inferiore a 150 mila euro.

L’intenzione adesso è quella di predisporre tutta la progettazione e la documentazione per poi partecipare al nuovo bando per l’edilizia scolastica 2021-2023 cercando di ottenere un finanziamento complessivo per i lavori pari a circa 3 milioni e 400 mila euro (623 mila per il Pascoli e 2 milioni 785 mila per il Rossi).

Queste nuove procedure vanno ad aggiungersi, come già noto, a quelle già avviate dalla fine di ottobre 2020 per le progettazioni di altri 5 istituti (Iti Meucci e Toniolo a Massa, Licei Marconi e Repetti di Carrara, Istituto Galilei di Avenza) per l’esecuzione di lavori pari ad un investimento di circa 27 milioni di euro, che saranno richiesti nel nuovo piano triennale.