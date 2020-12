Economia



Il J’accuse di Franca Leverotti sulla cava Colle alle Scope: "La Effulgence Marble srl chiede soldi sul nulla"

domenica, 6 dicembre 2020, 14:26

di vinicia tesconi

A metà novembre la Gabrielli Effulgence Marble srl, azienda massese che si occupa di escavazione del marmo, ha fatto un ricorso in cassazione per ottenere la concessione perpetua o l’usucapione della cava Colle alle scope, chiedendo anche un risarcimento di 24 milioni di euro al comune.

Con una ricostruzione certosina di tutta la vicenda legata alla cava in questione, l’ambientalista Franca Leverotti ha evidenziato che la richiesta della Effulgence non avrebbe fondamento.

Ecco l’excursus storico della cava redatto dalla Leverotti:

Nel 1967 la concessionaria S.A.I.M.I affitta una parte della cava a Lorenzetti Gino, Spartaco e Gino; la parte bassa era affittata a Guido Balloni.

Caducata dal comune nel 1972 per mancata “recognitio”, il 4 maggio 1978 Gino Lorenzetti chiede la concessione dell’agro marmifero.

Nel 1979 il comune gliela dà in livello enfiteutico, cioè in base a un diritto reale, con atto numero 133 del 26/V/1979, ma il contratto viene modificato cinque mesi dopo, perché il dirigente Pietro Mignani aveva fatto presente che il contratto enfiteutico estense era valido solo per il rinnovo delle concessioni. Situazione comune a molti contratti ancora oggi in essere che andrebbero verificati.

SAIMI fa opposizione alla delibera di affitto e il 21 gennaio 1980 Petronacci chiede al comune lo “sfruttamento” della cava, mentre Lorenzetti sarebbe stato il sorvegliante; in agosto Petronacci rinuncia e Lorenzetti la chiede a suo nome.

Nel 1981 i geometri Massa e Vitaloni relazionano che ci sono tentativi vetusti di cava e non c’è traccia di attività estrattiva negli ultimi due anni. Perciò con delibera GM 2655 del 7/XII/1982 la cava viene caducata per inattività

Il 23 aprile 1992 Lorenzetti scrive una lettera al sindaco, definendosi cavatore in proprio e dal ’60 a Colle alle Scope, per avere l’utilizzo dell’area. Fa notare che nonostante il “continuo peregrinare negli Uffici” non ha riavuto la concessione che il comune gli aveva già dato e aggiunge che erano rimasti invendute tremila blocchi tonnellate di blocchi riquadrati e informi, che non era possibile prendere perché la Tassara si è sviluppata a ridosso della cava.

Nel 1993 l’ufficio cave scrive alla giunta e all’assessore alle Finanze riferendo che la SAIMI ha rinunciato e l’agro è tornato nella disponibilità del comune e che nel 1992 Lorenzetti ha chiesto l’uso del mappale 20 fo. 9. L’impiegato precisa che la ditta Lorenzetti Gino originariamente lavorava tale agro senza titoli in atti dell’amministrazione. Non risultano versamenti per bollette di trasporto marmi dal 1978 ad oggi.

Con delibera 1131/1979 si concede l’agro e con atto 2263/1979 varia la dizione da “concedere in livello a concedere in affitto”. Con delibera GM 2841/1979 si estendeva l’affitto a Petronacci.

Questi atti sono stati sospesi dal Coreco che chiedeva integrazioni mai fornite e perciò non divennero mai esecutivi nelle forme stabilite dalla legge.

Lorenzetti non ha mai chiesto l’autorizzazione all’escavazione ai sensi della legge né le bollette per il trasporto marmi.

Il 25 marzo 1993 il Lorenzetti chiede la concessione, e il comune autorizza a presentare il piano di coltivazione, che non viene mai presentato.

Il 2 agosto 2000 la Dolomite manifesta interesse per Colle alle scope e il 23 agosto Lorenzetti, titolare della Ditta Artigiana di Escavazione e Commercio Marmi, in corso di costituzione e iscrizione alla Cciaa, offre 16 milioni di lire e Il 26 gennaio 2001 la Dolomite rinuncia.

Una proposta del dirigente Lazzini 878/2001 la aggiudica a Lorenzetti per 16.905.000 lire, cifra da versare entro 60 giorni pena la revoca della concessione.

La cifra non viene mai versata come prova una determina del febbraio 2002, che concede il pagamento in sette rate bimestrali da saldare entro il 28/2/2003, data in cui improrogabilmente avrebbe dovuto avvenire la sottoscrizione del contratto di concessione, anche in considerazione della necessità di consentire l’approvazione del piano di coltivazione. In caso di inadempienza, senza ulteriori comunicazioni, il comune avrebbe dichiarato decaduta la concessione. Ovviamente l’attività di escavazione poteva essere intrapresa solo dopo il rilascio dell’autorizzazione.

Lorenzetti chiede la rateizzazione in sei rate della prima rata e del canone di concessione, ma non effettua versamenti.

Sulla base di questi fatti documentati quali diritti rivendica oggi la Effulgence srl di Spartaco Lorenzetti su una cava mai avuta in concessione da Gino Lorenzetti: 24 milioni richiesti sul nulla.