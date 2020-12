Economia



Museo Guadagnucci: volontari civici a supporto degli operatori museali

lunedì, 7 dicembre 2020, 20:54

“Il Museo Gigi Guadagnucci a Villa Rinchiostra con il supporto di volontari civici andrà ad integrare le attività culturali del museo stesso offrendo ai visitatori maggiori e più efficienti servizi. Crediamo molto nel rilancio del Museo dedicato all’artista massese – dichiara l’assessore alla Cultura Nadia Marnica - ed è per questo che recentemente lo abbiamo dotato della figura di un direttore. L’intento come amministrazione comunale è quello di valorizzare il Museo Guadagnucci e farlo conoscere il più possibile e in quest’ottica rientra la presenza di volontari utili ad assicurare il completo funzionamento del sito, andando così incontro alle reali esigenze del pubblico. E’ bene sottolineare che questi non sostituiranno il personale, ma andranno ad affiancare gli operatori museali”.

L’impiego del volontariato civico va nella direzione di un miglioramento dei servizi del Museo, inoltre la loro presenza si inserirà nel più ampio progetto dell’amministrazione comunale volto a creare un vero e proprio polo museale che comprenderà, oltre al Museo Guadagnucci, altri luoghi della cultura cittadina e a cui l’ente sta lavorando per una complessiva procedura di affidamento. La volontà di arricchire il Museo Guadagnucci con l’impiego di tali figure deriva da linee museologiche che prevedono proprio il coinvolgimento dei cittadini, in primis le linee guida di Icom (International Council of Museum), la massima autorità internazionale in campo museale, basate sulla partecipazione, la finalità educativa, la rete, il coinvolgimento delle comunità dei singoli e la diffusione di strumenti di promozione, comunicazione e di engagement del pubblico. Ed essendo un sistema museale internazionale, l’amministrazione del sindaco Francesco Persiani sta procedendo per associarsi.

Ad ogni volontario civico sarà garantito da parte dell’amministrazione un corso di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si ricorda infine che per il Museo Guadagnucci la presenza di volontari civici non è una novità: già in passato un folto gruppo di volontari e appassionati di arte si erano catalizzati intorno alla Villa.