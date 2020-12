Economia



Natale: dalla “spesa del contadino” cibo per le mense dei poveri, partita anche a Massa Carrara l’iniziativa di Coldiretti Campagna Amica

lunedì, 14 dicembre 2020, 19:40

Dai mercati di Campagna Amica di Coldiretti il cibo per aiutare tante famiglie in difficoltà della provincia di Massa Carrara. E' iniziata dalla Lunigiana, lo scorso week-end, la raccolta di prodotti alimentari destinati alla Caritas ed altre mense dei poveri presenti sul territorio.

Fino al 6 gennaio, in tutti i mercati di Campagna Amica presenti settimanalmente nelle piazze e centri storici dei comuni della costa e della Lunigiana, i consumatori potranno partecipare all'iniziativa della "Spesa sospesa" donando ortaggi, frutta, pasta, formaggio, miele ed ogni altro prodotto proposto dai produttori. "Durante il lockdown di marzo aprile la spesa sospesa del contadino ci aveva permesso di raccogliere 250 chilogrammi di cibo che erano stati consegnati alla Caritas. – ricorda Francesca Ferrari, presidente Coldiretti Massa Carrara - Con la spesa sospesa abbiamo voluto dare un segno tangibile della solidarietà degli agricoltori verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche. Il nostro obiettivo è far sì che questa esperienza non resti limitata a questa occasione ma diventi un fenomeno strutturale. In provincia di Massa Carrara la solidarietà è per fortuna molto forte e diffusa". L'iniziativa proseguirà fino al 6 gennaio nei mercati. Per conoscere il mercato più vicino a te vai su www.campagnamica.it

