Nausicaa, novità alla farmacia di Fossone: aperta anche il mercoledì mattina

mercoledì, 16 dicembre 2020, 11:34

Consueto appuntamento con la Camera di Commercio di Massa Carrara e l'Istituto di Studi e Ricerche, che hanno riferito i dati statistici e quindi lo stato di salute dell'economia apuana

martedì, 15 dicembre 2020, 19:08

Importante conferma per il corso moda dell’Istituto Einaudi di Marina di Carrara: tutte le studentesse della quarta B, le prime che hanno intrapreso il nuovo percorso formativo offerto dalla scuola, hanno superato gli esami

lunedì, 14 dicembre 2020, 19:40

Dai mercati di Campagna Amica di Coldiretti il cibo per aiutare tante famiglie in difficoltà della provincia di Massa Carrara. E' iniziata dalla Lunigiana, lo scorso week-end, la raccolta di prodotti alimentari destinati alla Caritas ed altre mense dei poveri presenti sul territorio

lunedì, 14 dicembre 2020, 19:34

La straordinarietà di questo momento e l'avvicinarsi delle festività natalizie hanno spinto una coppia di professioniste di Massa, l'illustratrice e designer Chiara Mannarà e l'architetto Cristina Giuntoli, a dare forma a "Rifioritura di Soli", un'iniziativa corale che ha l'obiettivo di coinvolgere ognuno di noi

lunedì, 14 dicembre 2020, 19:21

Ultimi giorni per iscriversi a corsi professionali totalmente gratuiti, rivolti a giovani che non sono iscritti a scuola e non lavorano

lunedì, 14 dicembre 2020, 19:16

Troppi lavoratori precari, dal 9 novembre la direzione aziendale non risponde, ma la Cisl non molla e torna ad attenzionare il problema della RSA Regina Elena di Carrara