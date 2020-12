Economia



Nuovo accordo tra Confindustria Livorno Massa Carrara e Università di Pisa

venerdì, 4 dicembre 2020, 17:51

di francesca vatteroni

Confindustria Livorno Massa Carrara e Università di Pisa hanno rinnovato oggi l'accordo che vede le due istituzioni in una collaborazione, già avviata nel 2017, con l'intenzione questa volta, di arricchirla e svilupparla con una serie di interventi orientati alla crescita tecnica ed economica del territorio.

"Nella strategia di investimento - ha spiegato Pietro Neri presidente di Confindustria Livorno Massa Carrara - nella fase post Covid è, a nostro giudizio, prioritario investire nell'education e quando dico education, non significa soltanto investire in infrastrutture, ma anche, soprattutto, investire nel capitale umano. Perché la cultura è il primo motore dell'innovazione. L'università di Pisa è un'eccellenza da sempre, e sarà di grande aiuto alle nostre imprese per poter incentivare i contatti tra questi due mondi."

L'obiettivo principale di questo rinnovo, oltre al potenziamento delle attività di orientamento e di presentazione del tessuto industriale di Livorno, è l'implementazione della collaborazione nell'ambito dell'alta formazione rivolta ai manager, ai responsabili e referenti aziendali, la collaborazione nell'ambito dell'internazionalizzazione, del trasferimento tecnologico e della valorizzazione dei risultati della ricerca.

"I nostri studenti nell'ambito delle nostre formazioni- ha precisato il rettore dell'Università di Pisa prof. Paolo Maria Mancarella - svolgono tirocini e stage presso queste imprese. Tirocini curricolari che sono previsti dal percorso di studio. E questo è un vero avvicinamento del giovane al mondo dell'impresa, e non sono nemmeno infrequenti i casi di studenti che una volta laureati usufruiscono di tirocini post laurea. I tirocini curricolari generalmente non sono retribuiti, in alcuni casi però sono previsti rimborsi spese per gli studenti. Ci sono casi di tirocini post laurea che sono retribuiti proprio grazie a progetti regionali che sono stati fatti in questi anni e che prevedono un co-finanziamento da parte dell'impresa e da parte della regione."

Ad oggi, infatti, i tirocini curricolari vengono retribuiti in casi molto rari dall'Università di Pisa e questo rappresenta una grande mancanza, soprattutto per determinati corsi di laurea. Il corso di laurea triennale in infermieristica, ad esempio, prevede circa duemila ore di tirocinio non retribuito nonostante questi giovani studenti-lavoratori apportino un grande contributo alla nostra sanità pubblica, anche in un periodo di emergenza sanitaria come questo e lo stanno facendo completamente gratuitamente e anzi, continuando a pagare le tasse all'università di Pisa.

"Sono due anni e mezzo che stiamo collaborando - ha continuato Stefano Santarella della governance di Confindustria Livorno Massa Carrara - sarebbero dovuti essere tre, ma il Covid non ci ha permesso di continuare quel processo divulgativo che noi abbiamo sempre puntato ad avere in modo diretto tra il mondo industriale e il mondo universitario. Ci eravamo resi conto che l'accesso alle università era riservato solamente ad aziende molto strutturate, e il nostro obbiettivo è stato quello di creare una situazione per cui anche aziende meno strutturate potessero avere questi contatti con le università."

Il rettore dell'Università di Pisa ha concluso la conferenza stampa con un annuncio importante: "Per quanto riguarda il discorso delle competenze digitali e per questo bisogno che c'è, noi come Università di Pisa stiamo pensando di creare, anche se non per quest'anno accademico, un corso di laurea rivolto proprio alle digital skills. Non si tratterebbe di un corso di laurea tradizionale, ma professionalizzante."