Parcheggi gratis per le festività natalizie: la richiesta di Conf-Imprese Master Italia

lunedì, 7 dicembre 2020, 13:04

Blocco dei parchimetri per tutto il periodo delle festività del Natale come incentivo al commercio: è la proposta avanzata da Daniele Tarantino, vice presidente nazionale di Conf-Imprese Master Italia che ha spiegato: “Siamo entrati in zona arancione ed è necessario vivere questo cambiamento senza abbassare la guardia, rispettando le regole anti covid. Sarebbe auspicabile che l’amministrazione comunale intervenisse per concedere la gratuità degli stalli blu in centro città, almeno nel tempo necessario per far compere o per altre esigenze, agevolando quanti vorranno raggiungere Massa nel periodo legato alle festività. Questo sarà un incentivo per tornare a vivere il centro a respirare l’atmosfera natalizia e a favorire gli acquisti nei vari negozi, dando un concreto aiuto alla ripartenza dell’economia locale. In questo particolare periodo di crisi, è necessario trasmettere un segnale di fiducia per cui chiediamo espressamente all’amministrazione comunale di rendere fruibili i parcheggi blu senza pagare il posteggio almeno dal periodo pre natalizio che va dal 18 dicembre fino al 6 gennaio, per sostenere le attività locali. Ovviamente confidiamo nel senso di responsabilità di ogni cittadino”.