Quando la politica abbandona certe categorie: l’appello di un benzinaio

venerdì, 4 dicembre 2020, 18:22

Prosegue la battaglia della Uiltrasporti a difesa degli operatori allo sportello: "Bisogna prevedere anche i possibili errori"

venerdì, 4 dicembre 2020, 17:59

Una nuova proposta per i tanto discussi soldi che il comune di Massa intende usare per comprare fuochi d’artificio per le prossime feste natalizie arriva da Daniele Tarantino vice presidente nazionale di Confimprese Italia e Insieme: investire quei soldi in buoni per le famiglie bisognose

venerdì, 4 dicembre 2020, 17:51

Confindustria Livorno Massa Carrara e Università di Pisa hanno rinnovato oggi l'accordo che vede le due istituzioni in una collaborazione, già avviata nel 2017, con l'intenzione questa volta, di arricchirla e svilupparla con una serie di interventi orientati alla crescita tecnica ed economica del territorio

venerdì, 4 dicembre 2020, 17:45

Continua senza sosta in questi giorni di festa l’attività assicurata dall’Azienda USL Toscana nord ovest sul versante Covid così come sul resto del fronte sanitario

venerdì, 4 dicembre 2020, 11:38

A sottolineare l'ennesima brutta sorpresa che attende i lavoratori sotto l'albero di Natale è Valentina Del Monte, funzionaria dell'ufficio paghe di Confartigianato Imprese Massa Carrara

venerdì, 4 dicembre 2020, 09:04

Alessandro Corsini è il nuovo direttore interprovinciale di Coldiretti Massa Carrara e Lucca. 55 anni, modenese, è reduce dalla positiva esperienza di Parma dove ha diretto la federazione per sei anni